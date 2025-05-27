去年入校刮炫風 淡水古蹟博物館巨型公仔「開放外借」

淡水古蹟博物館廣受好評的屁屁動物系列，及淡古聯盟等20隻大型公仔，開放全民無償借用。去年試辦在三峽、安溪、大成及成州國小等巡迴展出屁屁動物系列，受到師生的熱烈回響。今年全面開放申請，首站在世壯運新北城市派對登場。

新北市立淡水古蹟博物館為實踐藝文永續發展，重複使用素材及共享資源，即日起推出「裝置藝術品巡迴展覽」活動計畫，開放全民無償借用貓咪、兔子、恐龍、響尾蛇的屁屁動物系列及淡古聯盟等20隻大型公仔，室內展示以6個月為限，戶外展示以3個月為限。

淡古表示，去年為試辦年，已於三峽國小、安溪國小、大成國小及成州國小巡迴展出屁屁動物系列，師生直呼「巨型寵物」太可愛。今年則正式全面開放申請，首站快閃前往2025雙北世壯運舉辦的新北城市派對，5隻淡古聯盟公仔一字排開，為所有參賽者應援，快閃活動共計超過700位民眾參與，相當熱鬧。