端午連假怎麼避塞車 新北交通局推資訊懶人包

端午連假將至，新北市交通局彙整「端午連假交通資訊懶人包」，內容涵蓋國道疏運措施、市境內易壅塞路段與時段、瑞芳177觀光公車資訊，及新北市美術館開幕系列活動和新北市議長盃龍舟賽交通建議，方便民眾返鄉、出遊能順暢出行。

因應連假出遊及返鄉車流，交通部高速公路局5月30日凌晨0時至中午12時，以及5月31日凌晨5時至中午12時，針對國道5號石碇與坪林南向匝道實施封閉措施，建議前往宜蘭方向的民眾改道台9線。連假期間國道採單一費率收費，並於每日0時至5時暫停收費，民眾如欲利用免收費時段出發，務必留意自身狀況，避免疲勞駕駛。

交通部公路局5月29日至6月1日推出全台90條國道客運路線平日票價或原價6折優惠，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後10小時內轉乘當地公車（不含高鐵快捷公車），可享基本里程或一段票免費優惠；若轉乘指定的幸福巴士，可享免費優惠。建議民眾掃描新北交通懶人包上的QR Code，快速查詢完整路線與優惠資訊，掌握最省時又省錢的出行方式。

新北市議長盃龍舟錦標賽5月31日與6月1日在蘆洲微風運河登場，比賽期間周邊停車空間有限且部分停車場實施管制，交通局呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，建議民眾可搭乘捷運或公車至捷運蘆洲站，再轉乘接駁車或步行約15分鐘，即可抵達活動現場。

連假期間若想到北海岸走訪山海美景，交通局推薦搭乘超人氣的177瑞芳觀光公車，沿途串聯深澳鐵道自行車、水豚君岩、十三層遺址、黃金瀑布、報時山步道、黃金博物館與九份老街等七大熱門景點；民眾可使用TPASS基北北桃1200定期票、電子票證或現金搭乘，也可預購每日限量販售的49元一日券，除了一票玩遍景點，更享有沿線合作商家專屬優惠。