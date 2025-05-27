快訊

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

聽新聞
0:00 / 0:00

稱虧損砍常客回饋金...議員曝今年營收已逾4億 北捷曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北捷先前宣布因應人事成本調升，調降「常客優惠行銷方案」砍了近50%回饋金，議員質疑，北捷稱成本提高，但今年截至4月盈利逾4億，且市長蔣萬安也以綠色交通使用率達到70%為目標，北捷作法恐與蔣背道而馳。本報資料照
北捷先前宣布因應人事成本調升，調降「常客優惠行銷方案」砍了近50%回饋金，議員質疑，北捷稱成本提高，但今年截至4月盈利逾4億，且市長蔣萬安也以綠色交通使用率達到70%為目標，北捷作法恐與蔣背道而馳。本報資料照

北捷先前宣布因應人事成本調升，調降「常客優惠行銷方案」砍了近50%回饋金，議員質疑，北捷稱成本提高，但今年截至4月盈利逾4億，且市長蔣萬安也以綠色交通使用率達到70%為目標，北捷作法恐與蔣背道而馳。北捷表示，因應成本提高做很多討論，原先考量漲票價，但影響範圍廣，才改成調降常客方案，盼維持財務永續。

洪健益指出，北捷今年3月起調降「常客優惠行銷方案」，從最高30%回饋比例硬生生砍半變成15%，若沒有使用1200月票方案捷運通勤族，等同變相漲價，最高每月交通費恐多出近200元，而北捷對外宣稱是因為電費、薪資及基本工資調漲，且今年恐出現虧損而調整。

但根據近年北捷營收狀態，2020年盈利3.96億、2021年盈利1.79億、2022年盈利1.57億、2023年盈利0.98億、2024年盈利4.06億、今年截至4月已盈利4.73億元，洪健益表示，照這樣趨勢今年營收恐創新高，對於北捷乘客回饋金卻砍了近50%，並不合理。

洪健益說，蔣萬安選前承諾要恢復YouBike前30分鐘免費，希望能減碳40%，並讓台北市民綠色交通使用率達到70%為目標，而政策上路一年也漲幅達50%、民眾滿意度達80%，但同樣是綠運輸捷運卻稱人事成本等問題要變相砍優惠，「難道搭捷運就不是綠運輸嗎？」

捷運公司總經理黃清信表示，乘車優惠是考量公司財務永續，國際上很多同業都調漲票價，原先評估是調漲票價，但經內部討論認為影響程度太大，加上現在中央有補助1200月票，乘車獎勵影響群體較小，做一些調整，至於現在公司盈餘是政府在租金上給予補助，不然恐無法達到該幅度盈餘，議員建議也會帶回研議。

調漲 捷運公司 北捷

延伸閱讀

始作俑者是藍白！政院刪一般補助款 綠要蔣萬安別抗議錯對象

世壯運／奧運黃金雙打李洋搭檔104歲林友茂對戰父親與教練 蔣萬安觀戰

有默契？ 朱立倫表態願交棒黨主席 盧秀燕、蔣萬安均不表態

世壯運／奧運黃金雙打李洋今攜104歲林友茂出戰 蔣萬安在旁觀戰

相關新聞

稱虧損砍常客回饋金...議員曝今年營收已逾4億 北捷曝原因

北捷先前宣布因應人事成本調升，調降「常客優惠行銷方案」砍了近50%回饋金，議員質疑，北捷稱成本提高，但今年截至4月盈利逾...

柯市府遭爆違法徵收北士科土地 黃瀞瑩揭議會調查小組結果

輝達海外總部確定在北士科，媒體報導該案於前市長柯文哲任內疑爆違法徵收。民眾黨北市議員黃瀞瑩強調，北士科的案子去年在台北市...

中和鷹架倒塌 議員憂成街頭隱憂 專家指第一線疑有疏失

新北市中和區民樂路一處建案工地於5月22日發生鷹架倒塌意外，壓毀1輛路過汽車，另有2輛車遭掉落物波及，所幸無人傷亡。隨著...

去年入校刮炫風 淡水古蹟博物館巨型公仔「開放外借」

淡水古蹟博物館廣受好評的屁屁動物系列，及淡古聯盟等20隻大型公仔，開放全民無償借用。去年試辦在三峽、安溪、大成及成州國小...

端午連假怎麼避塞車 新北交通局推資訊懶人包

端午連假將至，新北市交通局彙整「端午連假交通資訊懶人包」，內容涵蓋國道疏運措施、市境內易壅塞路段與時段、瑞芳177觀光公...

士北科遭爆柯文哲時有文資爭議 文資學者籲：蔣市府主動提資訊給檢調

台北市北市科話題不斷，根據媒體報導，柯文哲時代又涉及文資審議爭議，不僅違法採共識決，更誤拆暫定古蹟等狀況。關注此案的文資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。