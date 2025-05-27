稱虧損砍常客回饋金...議員曝今年營收已逾4億 北捷曝原因

北捷先前宣布因應人事成本調升，調降「常客優惠行銷方案」砍了近50%回饋金，議員質疑，北捷稱成本提高，但今年截至4月盈利逾4億，且市長蔣萬安也以綠色交通使用率達到70%為目標，北捷作法恐與蔣背道而馳。北捷表示，因應成本提高做很多討論，原先考量漲票價，但影響範圍廣，才改成調降常客方案，盼維持財務永續。

洪健益指出，北捷今年3月起調降「常客優惠行銷方案」，從最高30%回饋比例硬生生砍半變成15%，若沒有使用1200月票方案捷運通勤族，等同變相漲價，最高每月交通費恐多出近200元，而北捷對外宣稱是因為電費、薪資及基本工資調漲，且今年恐出現虧損而調整。

但根據近年北捷營收狀態，2020年盈利3.96億、2021年盈利1.79億、2022年盈利1.57億、2023年盈利0.98億、2024年盈利4.06億、今年截至4月已盈利4.73億元，洪健益表示，照這樣趨勢今年營收恐創新高，對於北捷乘客回饋金卻砍了近50%，並不合理。

洪健益說，蔣萬安選前承諾要恢復YouBike前30分鐘免費，希望能減碳40%，並讓台北市民綠色交通使用率達到70%為目標，而政策上路一年也漲幅達50%、民眾滿意度達80%，但同樣是綠運輸捷運卻稱人事成本等問題要變相砍優惠，「難道搭捷運就不是綠運輸嗎？」

捷運公司總經理黃清信表示，乘車優惠是考量公司財務永續，國際上很多同業都調漲票價，原先評估是調漲票價，但經內部討論認為影響程度太大，加上現在中央有補助1200月票，乘車獎勵影響群體較小，做一些調整，至於現在公司盈餘是政府在租金上給予補助，不然恐無法達到該幅度盈餘，議員建議也會帶回研議。