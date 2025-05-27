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柯市府遭爆違法徵收北士科土地 黃瀞瑩揭議會調查小組結果

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
鏡週刊今報導北士科於前市長柯文哲任內疑爆違法徵收，民眾黨北市議員黃瀞瑩強調，北市議會去年成立調查小組，沒有查到任何具體的違法事由。圖／黃瀞瑩提供
鏡週刊今報導北士科於前市長柯文哲任內疑爆違法徵收，民眾黨北市議員黃瀞瑩強調，北市議會去年成立調查小組，沒有查到任何具體的違法事由。圖／黃瀞瑩提供

輝達海外總部確定在北士科，媒體報導該案於前市長柯文哲任內疑爆違法徵收。民眾黨北市議員黃瀞瑩強調，北士科的案子去年在台北市議會成立調查小組，長達半年的時間，但都沒有查到任何具體的違法事由。

黃瀞瑩說，針對鏡週刊報導北士科疑似弊案，她批「現在媒體還是要用這樣子編織故事的方式羅織入罪，令人非常的遺憾。」同時強調，相關內容過去都有會議記錄存在，也都有影像證明，一切公開透明、合法合規。

鏡週刊報導指出，自救會結合文資學者最近調閱柯文哲時代的會議紀錄及開會影像，發現不僅沒依規定審議、評估，官員開會還「技術性離席」「違法投票」，甚至「誤拆暫定古蹟」，市府非但未開罰，還錯誤引用法條替相關人脫罪，行徑離譜。

黃瀞瑩 柯文哲 北士科

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