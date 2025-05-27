士北科遭爆柯文哲時有文資爭議 文資學者籲：蔣市府主動提資訊給檢調

台北市北市科話題不斷，根據媒體報導，柯文哲時代又涉及文資審議爭議，不僅違法採共識決，更誤拆暫定古蹟等狀況。關注此案的文資學者蕭文杰認為，蔣萬安市府應該要主動提供資訊給檢調。

蕭文杰今受訪表示，監察院當初針對汾陽居案誤拆提出糾正，但沒有追蹤後續，其實周遭還有三王宮聚落群建築被提報到文資會，「案子就看到有問題，因為聚落群，所以應該要逐一投票，卻只是以共識決輕輕帶過。」

鏡週刊報導，在112次文資審議會時，副市長鄧家基宣布投票，但僅有汾陽居及另一處文資，最後也以不登錄歷史建築，而三王宮案直接是以共識決帶過。然而，根據紀錄，蕭文杰說，明明有兩位文資委員提到三王宮和汾陽居具有歷史價值，但竟然在最後的投票紀錄上卻是0位同意。

除此之外，蕭文杰說，汾陽居及三王宮案等依照文資法規定，提報後就算是暫定古蹟，後續竟因地號不同等狀況遭到誤拆。為此，依照文資法第103條規定，毀損暫定古蹟是要處50萬元以上、2000萬元以下罰金，並處以6個月以上、5年以下有期徒刑，

蕭文杰說，但是北市府卻是引援文資修復再利用的第106條去開罰，不僅沒有刑責也只輕罰30萬元。「文化局會不知道法條？用錯法條？那是不是等同圖利？」

蕭文杰認為，尤其文資案拆除暫定古蹟，文化局沒有主張罰則，而且光是拆除上述的暫定古蹟，加總就能最高罰至1億多元，呼籲繼任的蔣萬安市府應該要主動提供資訊給檢調。