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端午將至 新北抽驗102件應景食品結果出爐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局至傳統市場抽驗粽子。圖／新北衛生局提供
新北衛生局至傳統市場抽驗粽子。圖／新北衛生局提供

端午佳節將至，新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市、傳統市場攤商及網購平台，抽驗市售端午應景食品，共抽驗102件產品，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，這次抽驗包括粽子、鹼粽、糯米、菜脯及蘿蔔乾、乾香菇、蝦米、鹹蛋黃、豬肉及牛肉、調味醬、醬油、芝麻等；並同步抽驗網購平台抽驗粽子及冰粽，檢驗食品衛生標準、硼酸及其鹽類、農藥殘留、防腐劑、二氧化硫、螢光增白劑、蘇丹色素、動物用藥殘留、甜味劑、環氧乙烷等，抽驗102件產品，檢驗結果均符合規定。

食品藥物管理科長楊舒秦說，使用蝦米、蘿蔔乾等食材前，可先以大量清水充分浸泡、清洗，可以有效減少食品添加物的殘留，也建議消費者向信譽良好的業者購買食品，保障食品安全及消費權益。

為讓民眾製作安心鹼粽，新北衛生局即日起免費發放製作鹼粽合法食品添加物，適當添加可以增添鹼粽的口感、保水性及保存性，歡迎民眾自即日起，周一至周五上午9時至下午5時，至各區衛生所免費索取，贈完為止。

新北衛生局至傳統市場抽驗蘿蔔乾。圖／新北衛生局提供
新北衛生局至傳統市場抽驗蘿蔔乾。圖／新北衛生局提供

衛生局 抽驗

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