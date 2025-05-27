端午將至 新北抽驗102件應景食品結果出爐

端午佳節將至，新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市、傳統市場攤商及網購平台，抽驗市售端午應景食品，共抽驗102件產品，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，這次抽驗包括粽子、鹼粽、糯米、菜脯及蘿蔔乾、乾香菇、蝦米、鹹蛋黃、豬肉及牛肉、調味醬、醬油、芝麻等；並同步抽驗網購平台抽驗粽子及冰粽，檢驗食品衛生標準、硼酸及其鹽類、農藥殘留、防腐劑、二氧化硫、螢光增白劑、蘇丹色素、動物用藥殘留、甜味劑、環氧乙烷等，抽驗102件產品，檢驗結果均符合規定。

食品藥物管理科長楊舒秦說，使用蝦米、蘿蔔乾等食材前，可先以大量清水充分浸泡、清洗，可以有效減少食品添加物的殘留，也建議消費者向信譽良好的業者購買食品，保障食品安全及消費權益。