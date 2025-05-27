廢公館圓環欠缺溝通 7月施工 居民焦慮

廢除北市公館圓環一案預計7月施工，除填平車行地下道、拆除圓環，也將調整路型，距施工僅剩1個月，議員憂施工交維計畫、廢除後路型等，未與地方溝通，引發居民焦慮，擔心廢圓環後更塞。交通局表示，周四將與地方開說明會。

議會昨交通部門質詢，市議員王閔生說，他從去年就關注公館圓環拆除可行性，去年10月交通局稱維持現況；去年總質詢時市長蔣萬安回覆會評估，卻在今年3月25日突然宣布廢圓環，質疑為何突然急著拆？拆圓環重點在於後續的路型、公車道規畫、人行空間等配套，至今看不到具體方案。

王閔生說，地方很焦慮，距離施工僅剩1個月，具體內容、施工影響、路型標線如何規畫都是重點，周邊居民很多根本不清楚細節。

交工處長張建華表示，交通局已有一個初步路型，希望趁暑假車流量少時段施工。交通局長謝銘鴻表示，會設法讓地方理解，目前提出的方案，已經有綜合一切考量。

王閔生要求，市府5月29日說明會前要先公布交維計畫、道路與標線設計，如果地方還有意見，要先與地方溝通討論，否則不准動工。

公館圓環在地里、大安區學府里長李淳琳認為，公館圓環交通影響，除在地里，影響更大的還有往新北永和、新店文山要進市中心的民眾，公館圓環交通是老問題，拆除會有陣痛期，要不斷溝通、微調。

周邊汀州路的中正區水源里長林全義表示，拆不拆圓環，他原本抱反對立場，既然市府決定要拆，應該有更好配套，希望能與地方多溝通。