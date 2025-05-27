聽新聞
0:00 / 0:00

廢公館圓環欠缺溝通 7月施工 居民焦慮

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市公館圓環將於7月暑假期間施工，有議員質疑交通局的施工交維計畫、廢圓環後未來路型等，尚未與地方溝通，引發周邊居民焦慮。本報資料照片
北市公館圓環將於7月暑假期間施工，有議員質疑交通局的施工交維計畫、廢圓環後未來路型等，尚未與地方溝通，引發周邊居民焦慮。本報資料照片

廢除北市公館圓環一案預計7月施工，除填平車行地下道、拆除圓環，也將調整路型，距施工僅剩1個月，議員憂施工交維計畫、廢除後路型等，未與地方溝通，引發居民焦慮，擔心廢圓環後更塞。交通局表示，周四將與地方開說明會。

議會昨交通部門質詢，市議員王閔生說，他從去年就關注公館圓環拆除可行性，去年10月交通局稱維持現況；去年總質詢時市長蔣萬安回覆會評估，卻在今年3月25日突然宣布廢圓環，質疑為何突然急著拆？拆圓環重點在於後續的路型、公車道規畫、人行空間等配套，至今看不到具體方案。

王閔生說，地方很焦慮，距離施工僅剩1個月，具體內容、施工影響、路型標線如何規畫都是重點，周邊居民很多根本不清楚細節。

交工處長張建華表示，交通局已有一個初步路型，希望趁暑假車流量少時段施工。交通局長謝銘鴻表示，會設法讓地方理解，目前提出的方案，已經有綜合一切考量。

王閔生要求，市府5月29日說明會前要先公布交維計畫、道路與標線設計，如果地方還有意見，要先與地方溝通討論，否則不准動工。

公館圓環在地里、大安區學府里長李淳琳認為，公館圓環交通影響，除在地里，影響更大的還有往新北永和、新店文山要進市中心的民眾，公館圓環交通是老問題，拆除會有陣痛期，要不斷溝通、微調。

周邊汀州路的中正區水源里長林全義表示，拆不拆圓環，他原本抱反對立場，既然市府決定要拆，應該有更好配套，希望能與地方多溝通。

延伸閱讀

市有非公用停車場「年賺近2千萬」 議員籲：重新審查停車費

廢公館圓環倒數...居民憂恐更塞 交通局將辦說明會

輝達落腳「北士科」 行政院刪地方補助款衝擊公車調度站

彰化大村首座標線型圓環惹民怨 居民陳情交通更不便

相關新聞

新北捷警隊正式編制240人 民代盼每條捷運有專屬警隊

捷運近年發生多起隨機傷人事件，外界疾呼應增加捷運警察編制。警政署5月21日發函同意新北市警局所提出組織編制修正案，任務編...

新北大橋機車道變直 人行道也加寬

為改善新北大橋機車道S型彎道行車風險，新北市辦理橋面改善工程，市長侯友宜昨視察指出，過去每月平均發生5起機車事故，改善後...

廢公館圓環欠缺溝通 7月施工 居民焦慮

廢除北市公館圓環一案預計7月施工，除填平車行地下道、拆除圓環，也將調整路型，距施工僅剩1個月，議員憂施工交維計畫、廢除後...

新北捷警隊升格正式成軍 擴編240人、未來再增3分隊

捷運近年發生多起隨機傷人事件，外界疾呼應增加捷運警察編制。警政署5月21日發函同意新北市警局所提出組織編制修正案，任務編...

新北汐止義民里捐血送烤雞 民眾冒雨排隊響應

今(26)日汐止區義民里結合汐止警分局，合辦捐血送烤雞活動，號召大家捲袖捐熱血，只要捐血500cc就送一隻烤雞，儘管天氣不好下著雨，還是澆不息民眾的熱情，現場大排長龍，當天總共募集超過200袋的熱血。

粽情享芝味迎端午 新北三芝後厝里推多元文化

為慶祝端午佳節並推廣永續環保理念，新北市三芝區公所與後厝里辦公處於芝蘭公園聯合舉辦「粽情享芝味暨節能減碳宣導活動」。活動融合節慶文化與環保教育，不僅讓居民體驗多元文化的粽子風味，也提升節能減碳的環保意識，吸引約220名民眾熱情參與。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。