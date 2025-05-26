新北汐止義民里捐血送烤雞 民眾冒雨排隊響應

今(26)日汐止區義民里結合汐止警分局，合辦捐血送烤雞活動，號召大家捲袖捐熱血，只要捐血500cc就送一隻烤雞，儘管天氣不好下著雨，還是澆不息民眾的熱情，現場大排長龍，當天總共募集超過200袋的熱血。

不畏風雨，大家撐著傘、穿著雨衣，排隊等著捐血換烤雞，汐止區義民里結合汐止警分局、南港分局義警分隊長林文權，舉辦捐血送烤雞活動，一大早捐血車還沒來，就有民眾冒雨提早來排隊，等了一個多小時，終於捐血車來了，先填基本資料量血壓後，上了捐血車，捲袖捐熱血，有民眾捐了500cc，領了兩盒雞蛋後，再到一旁的烤雞車領取熱騰騰的烤雞一隻。

民眾說，8點半就來排隊，因為平時都有定期捐血的習慣，時間到了，有辦活動就來捐，再加上這次送的禮物不錯，烤雞也是很有吸引力，可以帶回去和家人分享。

儘管下著雨，現場民眾大排長龍，這次主辦單位一樣提供了豐富的小禮物，除了有防蚊液、雞蛋之外，捐500cc還加送一隻烤雞，捐250cc則是有牛排兌換券，當天包括汐止區長林慶豐、新北市議員白珮茹服務處、立委黃國昌服務處主任陳語倢、汐止警分局長徐俊生都到場支持，警方也利用人多的機會，現場舉牌進行識詐及防詐宣導。