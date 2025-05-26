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地方盼中和設秀山消防分隊 臨時廳舍6月10日啟用

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立秀山消防分隊臨時廳舍。記者劉懿萱／攝影
中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立秀山消防分隊臨時廳舍。記者劉懿萱／攝影

新北中和區秀山一帶約有10萬人口，過往仰賴周遭消防分隊支援，地方盼能增設秀山消防分隊，因土地問題卡關，2022年確定落腳秀朗橋北側，但要2029年才能完工，臨時廳舍顯得更重要。立委張智倫林德福今視察臨時廳舍，將於6月啟用，進駐5名隊員，配置救護車、小水箱車各一輛，還有2間寢室、交誼廳、洗衣場等。

張智倫指出，秀山一帶有10萬人口居住，卻長期未設置消防分隊，仰賴新店安和、中和南勢、永和永利分隊派遣，但路程需要15至20分鐘，恐耽誤黃金救援時間，地方期盼設置秀山消防分隊盼了十幾年。直到2022年正式廳舍確定落腳於秀朗橋北側區段徵收範圍內，預計2029年完工。

不過正式廳舍啟用之前，臨時廳舍的規畫顯得更重要，張說他從去年召開協調會，要求新北市消防局針對車輛、駐點人員等需求提出計畫書；同年5月3日與林德福前往國防部福利站大鵬分站會勘；7月3日與林德福二度召開協調會，確定借用大鵬分站3年，並簽訂借用合約。

林德福說，中和秀山地區長期缺乏消防分隊，影響當地居民安全，考量選址問題延宕多年，民眾生命安全刻不容緩，最後確定在中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立消防分隊臨時廳舍，化解民眾消防安全疑慮。

秀山消防分隊臨時廳舍設置經費170萬，預估可使用3年。新北消防局指出，6月10日啟用，提供5名隊員進駐，配置救護車、消防車各一輛，還有2間寢室、交誼廳、洗衣場等。而正式廳舍所在的中和秀朗橋北側，區段徵收開發工程進度已完成，今年7、8月完成驗收，預計2029年啟用，屆時正式成立秀山消防分隊，可縮短救難時間5至10分鐘。

中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立秀山消防分隊臨時廳舍。記者劉懿萱／攝影
中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立秀山消防分隊臨時廳舍。記者劉懿萱／攝影
中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立秀山消防分隊臨時廳舍，內部規劃2間寢室。記者劉懿萱／攝影
中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立秀山消防分隊臨時廳舍，內部規劃2間寢室。記者劉懿萱／攝影
中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立秀山消防分隊臨時廳舍。記者劉懿萱／攝影
中和秀朗橋頭的國軍福利站舊址，先設立秀山消防分隊臨時廳舍。記者劉懿萱／攝影
立委張智倫、林德福今視察秀山消防分隊臨時廳舍。記者劉懿萱／攝影
立委張智倫、林德福今視察秀山消防分隊臨時廳舍。記者劉懿萱／攝影

消防隊 林德福 新北 張智倫 中和

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