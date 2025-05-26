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粽情享芝味迎端午 新北三芝後厝里推多元文化

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
透過多元特色粽手作包粽，讓民眾在傳統節慶中也能感受多元文化的包容與交融。 圖／紅樹林有線電視提供
透過多元特色粽手作包粽，讓民眾在傳統節慶中也能感受多元文化的包容與交融。 圖／紅樹林有線電視提供

為慶祝端午佳節並推廣永續環保理念，新北市三芝區公所與後厝里辦公處於芝蘭公園聯合舉辦「粽情享芝味暨節能減碳宣導活動」。活動融合節慶文化與環保教育，不僅讓居民體驗多元文化的粽子風味，也提升節能減碳的環保意識，吸引約220名民眾熱情參與。

後厝里長楊秀彥表示，端午節為華人三大節慶之一，蘊含驅邪避疫、紀念屈原等文化意涵，並透過食粽、賽龍舟等習俗延續傳統精神。而隨著族群遷移與文化交融，粽子的樣貌日益多元，成為跨文化交流的美食象徵。這次活動特別邀請粽藝達人帶領居民手作包粽，並品嘗台灣北部粽、客家粽、原住民阿粨（a-bai）、越南粽等多元特色粽，讓民眾在傳統節慶中也能感受多元文化的包容與交融。還有來自淡水區部落文化健康站的長輩更帶來原住民舞蹈「後山之舞」，與大家共襄盛舉，展現文化活力。

在現今講求快速與效率的社會節奏中，透過舉辦親手包粽的活動，不僅讓里民重溫手作的溫度與美好，更讓這份屬於節慶的文化記憶得以傳承與延續。也藉此與來自不同文化背景的居民交流，共享多元文化的粽香與人情味，為端午佳節增添更深厚的意義。

三芝區長賴小萍表示，透過包粽活動象徵多元文化的融合，也展現出三芝區文化共融的生命力；而環保減碳更是現代公民的責任，公所希望透過寓教於樂的方式，讓居民在感受傳統溫度的同時，也將永續理念融入日常生活，共創綠色未來。這場活動不僅是一場文化饗宴，更是一場結合環保意識與社區凝聚力的生活教育實踐，為三芝區打造一個共榮、永續、充滿人情味的社區環境。

美食 粽子 端午節 減碳 永續 新北

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