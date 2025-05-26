新北10家醫院加入整合照護　議員憂三重聯醫未申請、市民權益受損

新北市議會定期會今安排一至六審業務質詢，新北市議員彭佳芸聚焦「住院整合照護計畫」，質疑新北市立聯合醫院未申請加入整合計畫，恐讓市民無法享有中央補助，並要求市府強化人力資源，提升照護品質。

彭佳芸表示，住院整合照護計畫將於明年全面實施，由中央補助醫院聘用護理佐理員（護佐），協助病患日常照護工作，減輕家屬陪病與聘僱看護的壓力，健保每天每床補助750元，對民眾是一大福音。新北市目前計畫涵蓋率僅4.2%，僅高於台南，與中央設定的明年50%涵蓋率目標差距甚遠。

她指出，雖然新北已有亞東、雙和、慈濟、馬偕、恩主公、部立台北、輔大、新泰、耕莘等十家醫院加入，但三重、蘆洲地區醫療資源相對不足，三重聯醫卻從2022年試辦至今未申請加入，理由是「護佐人力難尋」、「市民不接受一對多照護」。對此，彭佳芸質疑，「北市聯醫也加入了，還提供一對一與一對多雙方案選擇，新北怎麼可以什麼都不做？」

她強調，市府若不積極補足人力、建立制度性訓練與儲備機制，中央補助再多，市民仍無法受惠，呼籲市府盤點人力缺口，減少依賴外包模式，確保照護品質與規模同步提升。

對此，新北市衛生局回應，目前全市已有10家醫院、共469床加入整合照護計畫，市府也持續鼓勵醫院加入，降低市民照護負擔。針對三重聯醫部分，衛生局表示，醫院先前評估執行有困難，已與院方溝通，將協助解決相關問題，要求盡速參與今年計畫。