快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

新北10家醫院加入整合照護　議員憂三重聯醫未申請、市民權益受損

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員彭佳芸質疑新北市立聯合醫院未申請加入整合計畫，恐讓市民無法享有中央補助，並要求市府強化人力資源，提升照護品質。圖／新北市民進黨團提供
新北市議員彭佳芸質疑新北市立聯合醫院未申請加入整合計畫，恐讓市民無法享有中央補助，並要求市府強化人力資源，提升照護品質。圖／新北市民進黨團提供

新北市議會定期會今安排一至六審業務質詢，新北市議員彭佳芸聚焦「住院整合照護計畫」，質疑新北市立聯合醫院未申請加入整合計畫，恐讓市民無法享有中央補助，並要求市府強化人力資源，提升照護品質。

彭佳芸表示，住院整合照護計畫將於明年全面實施，由中央補助醫院聘用護理佐理員（護佐），協助病患日常照護工作，減輕家屬陪病與聘僱看護的壓力，健保每天每床補助750元，對民眾是一大福音。新北市目前計畫涵蓋率僅4.2%，僅高於台南，與中央設定的明年50%涵蓋率目標差距甚遠。

她指出，雖然新北已有亞東、雙和、慈濟、馬偕、恩主公、部立台北、輔大、新泰、耕莘等十家醫院加入，但三重、蘆洲地區醫療資源相對不足，三重聯醫卻從2022年試辦至今未申請加入，理由是「護佐人力難尋」、「市民不接受一對多照護」。對此，彭佳芸質疑，「北市聯醫也加入了，還提供一對一與一對多雙方案選擇，新北怎麼可以什麼都不做？」

她強調，市府若不積極補足人力、建立制度性訓練與儲備機制，中央補助再多，市民仍無法受惠，呼籲市府盤點人力缺口，減少依賴外包模式，確保照護品質與規模同步提升。

對此，新北市衛生局回應，目前全市已有10家醫院、共469床加入整合照護計畫，市府也持續鼓勵醫院加入，降低市民照護負擔。針對三重聯醫部分，衛生局表示，醫院先前評估執行有困難，已與院方溝通，將協助解決相關問題，要求盡速參與今年計畫。

議員 衛生局 人力 三重

延伸閱讀

遭補教師性侵！女網紅爆他仍在教書 新北揭曾代課要開罰

三峽車禍後續 傷患陸續出院 肇事者仍無法筆錄

第三屆永慶誠實徵文比賽 新北市投稿最踴躍 新北市149所學校參與、超過3000名學生投稿 報名件數全台之冠

三和夜市內疑偷拍女子腿部 新北男與警爆拉扯遭逮

相關新聞

廢公館圓環倒數...居民憂恐更塞 交通局將辦說明會

公館圓環即將7月暑假期間施工，封閉車行地下道填平，不過因交通局至今施工交維計畫、廢圓環後未來路型等，尚未與地方溝通，引發...

市有非公用停車場「年賺近2千萬」 議員籲：重新審查停車費

台北市議員洪婉臻今赴北市議會，針對轄下停車場收費質詢，當中，市有非公用停車場收費每小時160元，以北市租金換算，年獲利可...

新北汐止義民里捐血送烤雞 民眾冒雨排隊響應

今(26)日汐止區義民里結合汐止警分局，合辦捐血送烤雞活動，號召大家捲袖捐熱血，只要捐血500cc就送一隻烤雞，儘管天氣不好下著雨，還是澆不息民眾的熱情，現場大排長龍，當天總共募集超過200袋的熱血。

粽情享芝味迎端午 新北三芝後厝里推多元文化

為慶祝端午佳節並推廣永續環保理念，新北市三芝區公所與後厝里辦公處於芝蘭公園聯合舉辦「粽情享芝味暨節能減碳宣導活動」。活動融合節慶文化與環保教育，不僅讓居民體驗多元文化的粽子風味，也提升節能減碳的環保意識，吸引約220名民眾熱情參與。

新北瑞芳上天里停車好難 盼臺2丁紅線改白線爭取停車空間

瑞芳區上天里路段的臺2丁線兩側雖有住宅分布，卻因全段劃設紅線禁停，導致居民在晚間或非尖峰時段臨停時，屢遭檢舉開單，引發民眾不滿與困擾。地方人士與居民紛紛表達，希望相關單位能重新檢視道路使用狀況，改劃為白線，爭取合理的停車空間。

新北國民黨團批卓榮泰「混淆預算概念」 籲中央補足地方補助款

行政院長卓榮泰近日表示，地方政府113年度有708億元歲計賸餘，應可填補中央刪減的一般性補助款，引發地方反彈。新北市議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。