新北瑞芳上天里停車好難 盼臺2丁紅線改白線爭取停車空間

瑞芳區上天里路段的臺2丁線兩側雖有住宅分布，卻因全段劃設紅線禁停，導致居民在晚間或非尖峰時段臨停時，屢遭檢舉開單，引發民眾不滿與困擾。地方人士與居民紛紛表達，希望相關單位能重新檢視道路使用狀況，改劃為白線，爭取合理的停車空間。

居民表示，該路段雖屬主要道路，但交通流量在夜間大幅減少，加上住戶並無足夠的專屬停車空間，因此多數人只能短暫臨停於路旁。近來遭檢舉次數頻繁，不僅造成民怨，也讓民眾倍感壓力。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德也指出，該路段白天交通需求與夜間使用型態明顯不同，當地居民反映停車位少，晚間停在兩側時常被檢舉，因此向議員這邊求助，希望在不影響道路交通安全的情況下改劃白線。