快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

新北瑞芳上天里停車好難 盼臺2丁紅線改白線爭取停車空間

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
地方居民盼能在不影響道路交通安全的情況下將紅線改劃白線。 圖／觀天下有線電視提供
地方居民盼能在不影響道路交通安全的情況下將紅線改劃白線。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區上天里路段的臺2丁線兩側雖有住宅分布，卻因全段劃設紅線禁停，導致居民在晚間或非尖峰時段臨停時，屢遭檢舉開單，引發民眾不滿與困擾。地方人士與居民紛紛表達，希望相關單位能重新檢視道路使用狀況，改劃為白線，爭取合理的停車空間。

居民表示，該路段雖屬主要道路，但交通流量在夜間大幅減少，加上住戶並無足夠的專屬停車空間，因此多數人只能短暫臨停於路旁。近來遭檢舉次數頻繁，不僅造成民怨，也讓民眾倍感壓力。

議員林裔綺服務處主任蘇有德也指出，該路段白天交通需求與夜間使用型態明顯不同，當地居民反映停車位少，晚間停在兩側時常被檢舉，因此向議員這邊求助，希望在不影響道路交通安全的情況下改劃白線。

車位 議員 瑞芳 住戶

延伸閱讀

遭補教師性侵！女網紅爆他仍在教書 新北揭曾代課要開罰

新北大橋機車道變直了 騎士行車更安全

世壯運閉幕在新北 景觀處打造1.5公里長綠廊喜迎賓

新北瑞芳棒球場周邊夜晚昏暗 地方盼增照明設備

相關新聞

廢公館圓環倒數...居民憂恐更塞 交通局將辦說明會

公館圓環即將7月暑假期間施工，封閉車行地下道填平，不過因交通局至今施工交維計畫、廢圓環後未來路型等，尚未與地方溝通，引發...

市有非公用停車場「年賺近2千萬」 議員籲：重新審查停車費

台北市議員洪婉臻今赴北市議會，針對轄下停車場收費質詢，當中，市有非公用停車場收費每小時160元，以北市租金換算，年獲利可...

新北汐止義民里捐血送烤雞 民眾冒雨排隊響應

今(26)日汐止區義民里結合汐止警分局，合辦捐血送烤雞活動，號召大家捲袖捐熱血，只要捐血500cc就送一隻烤雞，儘管天氣不好下著雨，還是澆不息民眾的熱情，現場大排長龍，當天總共募集超過200袋的熱血。

粽情享芝味迎端午 新北三芝後厝里推多元文化

為慶祝端午佳節並推廣永續環保理念，新北市三芝區公所與後厝里辦公處於芝蘭公園聯合舉辦「粽情享芝味暨節能減碳宣導活動」。活動融合節慶文化與環保教育，不僅讓居民體驗多元文化的粽子風味，也提升節能減碳的環保意識，吸引約220名民眾熱情參與。

新北瑞芳上天里停車好難 盼臺2丁紅線改白線爭取停車空間

瑞芳區上天里路段的臺2丁線兩側雖有住宅分布，卻因全段劃設紅線禁停，導致居民在晚間或非尖峰時段臨停時，屢遭檢舉開單，引發民眾不滿與困擾。地方人士與居民紛紛表達，希望相關單位能重新檢視道路使用狀況，改劃為白線，爭取合理的停車空間。

新北國民黨團批卓榮泰「混淆預算概念」 籲中央補足地方補助款

行政院長卓榮泰近日表示，地方政府113年度有708億元歲計賸餘，應可填補中央刪減的一般性補助款，引發地方反彈。新北市議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。