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市有非公用停車場「年賺近2千萬」 議員籲：重新審查停車費

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員洪婉臻說，民營停車場爭議多，查閱5年資料，就有191件消費爭議，市府處理的僅有10件，裁處率低。記者邱書昱／攝影
台北市議員洪婉臻說，民營停車場爭議多，查閱5年資料，就有191件消費爭議，市府處理的僅有10件，裁處率低。記者邱書昱／攝影

北市議員洪婉臻今赴北市議會，針對轄下停車場收費質詢，當中，市有非公用停車場收費每小時160元，以北市租金換算，年獲利可達2千萬，呼籲交通局通盤審視收費。交通局表示，一個月內提出精進計畫。

洪婉臻表示，北市轄下的停車場分為民營、市有公用及市有非公用。其中，1388場的民營停車場，收費標準不一，有的是每小時收100元到150元有449場、150元到200元的有127場，甚至也有到每小時300元。但是根據停管處規定，停管處在小型車收費上限60元，特殊活動則另計。

洪婉臻說，但民營停車場爭議多，查閱5年資料，就有191件消費爭議，市府處理的僅有10件，代表確實有登記和收費標準不一的狀況，顯見裁處率低。雖然涉及到中央法律，但是所有停車業者資料都會送到停管處，應該要向業者道德勸說，以視察周邊停車行情定價。

此外，除了民營停車場外，洪婉臻也舉例兩處市有非公用停車場，分別一年租金落在402萬元及300多萬元，但是兩處停車費用都高達每小時160元，換算獲利可達近2千萬元，「小成本、大獲利。」

她也說，另一個則是500多處的市有公用停車場，雖然是各局處轄管，但是28處超過每小時60元上限，最高更有每小時120元，甚至超過營業時間取車，需要酌收500元作業費等，都應該一併檢視處理。

停管處長劉瑞麟說明，停車業者在登記營業時會有制定最高費率，所以能夠請業者將費率下修，並努力勸說以附近行情定價。公有公用停車場部分，由於委外方式不同，可能是以房地產租金來做權利金，價格比較高，這部分也會協調，看是否以權利金下修，降低對市民收費。

交通局長謝銘鴻表示，會再一個月，進行相關建議及調查辦理。

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