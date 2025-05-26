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廢公館圓環倒數...居民憂恐更塞 交通局將辦說明會
公館圓環即將7月暑假期間施工，封閉車行地下道填平，不過因交通局至今施工交維計畫、廢圓環後未來路型等，尚未與地方溝通，引發周邊居民焦慮，擔心廢圓環後更塞。
議員王閔生不滿，公館圓環從市長蔣萬安3月25日宣布廢除後，原明年1月完成廢除期程，變提前今年9月前完成，質疑為市長為了政績急就章？交通局表示，5月29日將與地方辦說明會。議員要求說明會如果居民還有意見，不准動工。
北市議會交通部門質詢，議員王閔生質疑，他從去年就關注公館圓環的拆除評估可能性，去年10月交通局仍說維持現況；去年總質詢當面跟市長蔣萬安質詢時，也說回去評估。但市長蔣萬安卻在今年3月25日突然宣布要廢公館圓環，質疑市府為何突然急著拆？他認為拆圓環更重要，應該是未來要做的工作才是重點，包括路型、公車道、人行空間配套等，但至今看不到具體方案。
王閔生說，現在地方都很焦慮，因距離施工僅剩1個月，但具體內容為何？施工造成影響為何？如何施工？路型標線如何規畫？周邊居民根本都不知道，包括居民、旁邊學校校長、台大城鄉所都有人打電話來問議員？
對於議員不滿市府沒與地方溝通，交工處長張建華表示，目前交通局是已有一個初步路型，目前規畫是同步進行，是希望趁暑假車流量少的期間施工。
議員要求，市府5月29日說明會前，要先公布交維計畫、道路與標線設計等，善盡通知義務；另外，如果道路標線設計圖、交維計畫還沒有確定，如果地方還有意見，不准動工。
交通局長謝銘鴻表示，會想辦法讓地方理解，提出的方案已經綜合一切考量。
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