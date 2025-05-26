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逛夜市逛到三急...北市推友善廁所 上限補助10萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市市場處在官網貼出夜市周遭提供友善廁所商家的地圖。圖／台北市市場處提供
台北市市場處在官網貼出夜市周遭提供友善廁所商家的地圖。圖／台北市市場處提供

逛街到一半突然想找廁所怎麼辦？新北三峽老街在商圈推出友善廁所服務，而台北市在2022年開始輔導夜市及周邊商家推出友善廁所，最高一年上限10萬元。加入政策的南機場夜市表示，消費者回饋貼心，也會繼續推行下去。

台北市考量到夜市觀光人潮，若是人多公廁難以消化，因此從2022年起輔導寧夏、饒河、南機場、士林等16處夜市周邊店家參與友善廁所推廣方案。有意願申請友善廁所的店家，都能透過當地攤販自理組織向市場處提出申請。

市場處攤販科長張峻閔表示，夜市共計有45處友善廁所，並以領有補助及未有補助。當中，11家則是原先就有提供民眾使用廁所的連鎖店家，像是星巴克等。而34家則是為原先私人，但是透過市府給予補助而對外開放。同時，觀察下來確實紓解民眾所需。

針對友善廁所補助，張峻閔說明，34家由於屬於私人領域，因此提供一年上限10萬元的補助，店家可以請清潔人員，或者購買衛生紙、清潔用品等，政策推出後，確實獲得許多回饋，也增加人數，未來也會持續推行。

近期人氣暴漲的南機場夜市，就配置2個小便斗、2個蹲坐馬桶。會長林督欽表示，「效果確實很好。」來這邊吃吃喝喝，就是會需要找廁所，因此設有友善廁所，民眾都蠻感受到溫馨。

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