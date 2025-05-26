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端午連假 北市部分公有路邊停車格暫停收費

中央社／ 台北26日電

台北市停車管理工程處今天表示，5月30日到6月1日端午節連假，原週日收費的路邊停車格，例如西門商圈周邊道路等、及停管處轄管都照常收費，其餘收費路邊停車格均暫停收費。

停管處透過新聞稿說明，端午連假期間，扣除以下兩類停車處所維持收費，其餘收費路邊停車格都暫停收費，並呼籲停放路邊停車格時，詳讀現場牌面管制內容，以免違規停車受罰。

維持收費部分，停管處說，包含為了維持台北市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原週日收費的路邊停車格，例如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點的周邊道路等，配合商圈營運時間，維持每日收費。

另外，停管處轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場，包含委託經營平面停車場，也照常收費。

連假 觀光景點 停車格

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