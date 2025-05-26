塭ㄟ故事館5月底熄燈 見證塭仔圳歷史畫下句點

見證塭仔圳地區百年發展的「塭ㄟ故事館」即將於5月底完成階段性任務走入歷史。新北市地政局表示，隨著塭仔圳重劃區開發進程，館舍所在土地將移作國泰國小新校舍用地，象徵地區轉型邁入新篇章。

地政局說明，「塭ㄟ故事館」自111年開館，以「預見幸福未來」為主軸，內容涵蓋塭仔圳的起源、防洪禁建時期、市地重劃過程與未來願景，是全國首座以市地重劃為主題的展示空間。開館兩年來，已接待逾3,000名參觀者與近50組國內外參訪團體，不僅加強市府與在地的溝通連結，也成為對外展示塭仔圳發展經驗的重要窗口。

地政局表示，該館不僅見證城市更新歷程，更成為在地創生平台。113年曾與輔仁大學合作，作為「輔仁好學．好（ㄏㄠˋ）學新莊」USR計畫成果展展出場地，結合生態、綠能與文化保存，促成地方文化與青年創意的交會。