比瑠公圳還早！建於1724年 霧裡薛圳列為市定古蹟

台北市大安區溫州街45巷一處看似在地渠道區域，竟是建造於1724年，比瑠公圳還早的「霧裡薛圳」，不料，近期周遭都更，民眾憂心水圳遭受損，因此提報古蹟送至文資審議今天進行投票，最終由10人同意、7人不同意，決議為直轄市定古蹟，並訂定為「霧裡薛圳第二支線明渠」。

霧裡薛圳比台北的瑠公圳創建更早，當中霧裡薛為景美溪舊稱，在散居於此的秀朗社及霧裡薛社平埔族原住民語中意指「美麗之河」。隨著漢人進駐台北開墾，於1724年由台北盆地西側進行開墾的佃農，引霧裡薛溪水來灌溉農田，也因為修建經費不足，又有10名周姓人士募集資金，也被稱為「周七股圳」。

不過，隨著時間更迭，水圳漸漸被淘汰，至今僅存大學里這處圳道被保留更是以開蓋的模式與社區共存。然而，周邊居民打算進行都市更新，並已送都委會審議通過，雖然建商承諾會保留，但在地居民仍擔心受損，因此向文化局提報古蹟。

文資委員分別認為，以水環境列為文化資產非常少有，但是該案具有文化、經濟及都市空間發展各方面的重要性，堪稱稀少。同時該水圳見證清代初期漢人初期墾拓發展，具有高度歷史價值和意義。雖然水圳僅殘存一小段，水源、周邊地景已非原貌，但是仍可以表現台北平原在大規模都市化之前原有的農地風貌。

不過，也有文資委員認為，如果成為古蹟或文化景觀，保存的真實性部分只有景觀，現有構造並非原有圳道構造與文化景觀或古蹟的保存方式不同。認為該水圳道遺址主要價值在於都市景觀，可採取其他適當方案來保存，比起古蹟更為適當，因此於今天文資審議中排審。

農業部代表出席表示，圳體本身已是現代工程，非原址原貌，且水圳內的水源與農田灌溉沒有關係，僅是自來水，尤其之前曾發生周遭停水造成該水質混濁等狀況。

出席的在地大學里長吳佩璇認為，霧裡薛圳乘載300多年的歷史，如今更是見證當地作為低碳社區的發展。相關團體表示，這不僅作為學校、環境教育的一環，開圳更是台灣百年歷史的重要里程碑，若在都更後不再了，該怎麼向後代說明保存歷史。

文資委員郭瓊瑩表示，曾經接待日本人來台，他們說東京過往的水道渠道都已被加蓋，如今很希望能重新找回來，由此可見，霧裡薛圳是雖然是片段，卻是鮮少的未加蓋明渠，若是遭到破壞或移除，會失去許多資產。