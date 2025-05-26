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新北大橋機車道變直了 騎士行車更安全
為改善新北大橋機車道S型彎道行車風險，新北市政府辦理橋面改善工程，提前於5月中完工通車。新北市長侯友宜今視察指出，過去每月平均發生5起機車事故，改善後已大幅下降至不到1件，顯示施工成效明顯，「是汽機車平權、人本交通的重要一步」。
新北市養工處表示，新北大橋於西元2010年完工，為亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，連結三重與板橋兩地。原設計時未預留機車專用道，後續才在橋面增設機車道，但受橋塔結構限制，機車道呈S型彎道，常有騎士因視線受阻、反應不及發生事故。
侯友宜指出，該處為三重、板橋通勤要道，車流量極高，感謝中央協助與市議員不斷反映，「在不影響橋體承載的前提下，市府將最外側車道改為機車道，同時拓寬人行道，打造更安全的行人與騎士空間」。
改善工程由工務局養工處主辦，總長度1282公尺，寬度達3公尺，同時拓寬人行道至平均3.4公尺。橋面車道由原本的4線縮減為3線，交通局評估對汽車通行影響可控，藉此換取更合理的路權分配。
工務局長馮兆麟說，工程經內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助1109萬元，市府自籌1967萬元，自去年10月開工以來，施工團隊以日夜間離峰時段施作，並配合交通管制、義交人員指引，確保交通衝擊最小化，最終提前4個月完工。
養工處補充，除了改善S型彎道外，此次工程也增設自行車道、優化人行空間，提升整體通行安全性與舒適度，為後續橋梁交通安全改善提供參考範例。
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