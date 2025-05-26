快訊

美債殖利率狂飆衝擊全球 為何讓日圓更難出現甜甜價？

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

聽新聞
0:00 / 0:00

新北大橋機車道變直了 騎士行車更安全

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察新北大橋橋面改善工程時表示，工程完工後可以降低機車行車風險，提升板橋往返三重地區交通品質。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今視察新北大橋橋面改善工程時表示，工程完工後可以降低機車行車風險，提升板橋往返三重地區交通品質。記者張策／攝影

為改善新北大橋機車道S型彎道行車風險，新北市政府辦理橋面改善工程，提前於5月中完工通車。新北市長侯友宜今視察指出，過去每月平均發生5起機車事故，改善後已大幅下降至不到1件，顯示施工成效明顯，「是汽機車平權、人本交通的重要一步」。

新北市養工處表示，新北大橋於西元2010年完工，為亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，連結三重與板橋兩地。原設計時未預留機車專用道，後續才在橋面增設機車道，但受橋塔結構限制，機車道呈S型彎道，常有騎士因視線受阻、反應不及發生事故。

侯友宜指出，該處為三重、板橋通勤要道，車流量極高，感謝中央協助與市議員不斷反映，「在不影響橋體承載的前提下，市府將最外側車道改為機車道，同時拓寬人行道，打造更安全的行人與騎士空間」。

改善工程由工務局養工處主辦，總長度1282公尺，寬度達3公尺，同時拓寬人行道至平均3.4公尺。橋面車道由原本的4線縮減為3線，交通局評估對汽車通行影響可控，藉此換取更合理的路權分配。

工務局長馮兆麟說，工程經內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助1109萬元，市府自籌1967萬元，自去年10月開工以來，施工團隊以日夜間離峰時段施作，並配合交通管制、義交人員指引，確保交通衝擊最小化，最終提前4個月完工。

養工處補充，除了改善S型彎道外，此次工程也增設自行車道、優化人行空間，提升整體通行安全性與舒適度，為後續橋梁交通安全改善提供參考範例。

新北市長侯友宜今視察指出，過去每月平均發生5起機車事故，改善後已大幅下降至不到1件，顯示施工成效明顯。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今視察指出，過去每月平均發生5起機車事故，改善後已大幅下降至不到1件，顯示施工成效明顯。記者張策／攝影
除了改善S型彎道外，這次工程也增設自行車道、優化人行空間，提升整體通行安全性與舒適度。記者張策／攝影
除了改善S型彎道外，這次工程也增設自行車道、優化人行空間，提升整體通行安全性與舒適度。記者張策／攝影
新北市養工處長鄭立輝（左）向新北市長侯友宜（右）報告工程內容。記者張策／攝影
新北市養工處長鄭立輝（左）向新北市長侯友宜（右）報告工程內容。記者張策／攝影

車道 侯友宜 人行道

延伸閱讀

世壯運／侯友宜為接球碰撞受傷 隊友曝市長有個暖心舉動

納豆砸300萬娶嬌妻 侯友宜喊話當不離不棄好丈夫

世壯運／雙北大戰！侯友宜為接球碰撞受傷 蔣萬安率北市府慢壘奪金

世壯運／慢速壘球迎來雙北大戰 侯友宜攻防展現優異身手

相關新聞

新北八里停電…樹竹密布需人工徒步登桿 台電拚今午12點半復電

新北今天清晨起持續下雨，上午6時許，在八里區中華路二段一帶因雨天竹林壓擊台電線路，造成區域停電，區長林銚傑說，原本掌握是...

新北大橋機車道變直了 騎士行車更安全

為改善新北大橋機車道S型彎道行車風險，新北市政府辦理橋面改善工程，提前於5月中完工通車。新北市長侯友宜今視察指出，過去每...

世壯運閉幕在新北 景觀處打造1.5公里長綠廊喜迎賓

賽程為期2周的世壯運將在5月30日落幕，閉幕典禮5月30日晚間在新北市美術館舉行。為迎接來自世界各地的選手與嘉賓共襄盛舉...

三峽老街「款待文化」 店家主動標示廁所外借 友善旅遊誠意足

新北三峽老街除設有公廁外，部分店家也主動提供廁所外借服務，甚至在商圈網站上清楚標註，讓民眾可「按圖索驥」找到方便去處。這...

北市21條標線人行道設計不良 交通局：將改善

北市多條標線型人行道，因轉角外推反恐危害行人，被質疑淪行人地獄幫凶。以八德路、港墘路等路段為例，有騎樓竟還畫標線人行道，...

星期評論／輝達落腳士林 別重蹈內科覆轍

輝達台灣總部獎落北投士林科技園區，有望帶動地方開發，首都喜迎金雞母背後，卻有未解的交通習題，這也是民眾最有感的日常痛點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。