世壯運閉幕在新北 景觀處打造1.5公里長綠廊喜迎賓

賽程為期2周的世壯運將在5月30日落幕，閉幕典禮5月30日晚間在新北市美術館舉行。為迎接來自世界各地的選手與嘉賓共襄盛舉，新北市景觀處以「守望鶯歌」為主題，於美術館一帶精心打造迎賓綠廊，除展現鶯歌在地文化與城市綠意交織的全新風貌外，盼為國際盛事增添亮點風采。

新北景觀處表示，此次迎賓綠廊以「守望鶯歌」為規劃主軸，針對主場館旁周邊道路進行大幅度綠化與美化，融合植栽設計、色彩配置與地景藝術元素，營造自然與文化共融的迎賓氛圍，選用金黃閃耀的金露花、姿態挺拔的仙丹花及鮮紅熱情的長紅木，藉由層次分明、四季有色的植栽配置，不僅讓該區環境充滿生命力，也象徵鶯歌的繁榮與活力。

除了閉幕場館一帶的綠美化，在館前路前往新北美術館沿路中央分隔島的樹木及植栽，配合世壯運同步加強修剪、養護與種植，打造了長約1.5公里的景觀綠廊，以美化道路景觀兼顧交通安全，從中亦提升整體環境的舒適度與友善度。未來將持續養護管理，讓綠意盎然的綠廊成為展現城市風貌的亮點，即使運動盛會過後，也仍會是市民日常生活的一部分。