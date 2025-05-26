三峽老街「款待文化」 店家主動標示廁所外借 友善旅遊誠意足

新北三峽老街除設有公廁外，部分店家也主動提供廁所外借服務，甚至在商圈網站上清楚標註，讓民眾可「按圖索驥」找到方便去處。這項友善舉措已推行4年，店家雖普遍認為對生意提升有限，但所展現的「款待文化」卻悄悄改變老街氛圍，讓旅遊體驗更有人情味。

三峽老街商圈發展協會理事長林豐斌指出，目前參與的「友善店家」已有約40家，都會在店門口標註提供的服務，除了開放廁所，也有店家提供哺乳室、WIFI、旅遊諮詢等服務，「都是自動自發，沒人強迫，沒有商業利益，是一種善意的展現。」林說明，至今尚未聽聞有髒亂或困擾回饋，反而多數觀光客態度親切，彼此互動良好。

實際走訪幾家參與店家，大多表示「借廁所不會帶來顯著業績」，但仍願持續提供。雖然有店家說，疫情開始後因衛生考量暫停開放，但面對真的有需求的觀光客還是偶爾會借用；也有業者坦言，「有些人進來借廁所會順便看看，也許會買點東西，但大多數是當作公益服務在做。」

店家廁所的環境維護情況也相對良好，多數業者表示會定期清潔，並設有明確指引。有業者指出，「因為人數不算太多，還可以負擔，民眾也都還算自律。」

民眾對這種貼心服務反應普遍正向。27歲王先生說：「之前不知道可以借，現在知道覺得很貼心，喝多飲料真的會想找廁所。」他也認為若未來開放能更多店家，合理的收費都能接受。44歲張姓婦人則建議，「應該在老街入口設一張導覽牌，告訴大家哪裡可以借廁所，不然很多人根本不知道。」她認為店家廁所可能比公廁更乾淨，「而且大家也會比較珍惜。」

目前老街設有3處公廁，集中於街道兩端與中段，但假日遊客多時仍可能排隊，友善店家的協力開放，成為緩解壓力的補充方案。35歲高先生表示，他曾在南機場夜市看過類似做法，「三峽這邊的網站還能導航，很棒，但希望更多店家參與，前提是民眾要好好使用，才不會造成店家反感。」