坪林方均銓暌違16年 再奪包種茶王

新北坪林區農會辦新北好茶春季包種茶評鑑結果揭曉，61歲茶農方均銓抱回特等獎，是繼2009年獲春季茶王頭銜後，暌違16年再奪特等。方均銓說，每一步驟的時間及力道控管極為考驗耐力與判斷，成品展現滿室花香，就有信心能拿獎。

特等獎每台斤能賣5萬元高價，限量20台斤，新北包種茶有「百萬冠軍茶」之稱。方均銓說，近日有不少行家來詢問特等獎茶，電話接不停。他說，得獎榮耀要和家人分享，「製茶辛苦三代人」，除了自己要有興趣、熱情，家人支持非常重要。

方均銓說，他是製茶世家第三代，製茶就是他兒時記憶一部分，他育有3子，長子方立宏返鄉4年，逐步學習製茶步驟間的細微控制，希望延續製茶的職人功夫。

坪林包種茶比賽激烈，方均銓說，製茶界臥虎藏龍，能拿到特等獎除了好運氣、有努力，也感謝天公作美，今年在穀雨前後開始採收茶菁，選在每天下午2、3時將新鮮收成的茶菁平鋪在陽光下，日光萎凋10至15分鐘，再移至室內走水近18小時，期間需要熬夜依照茶菁含水量及柔軟度，每小時小力翻動再靜置發酵，至隔日8時才開始炒茶，炒菁時控制在鍋溫約300度炒製6至7分鐘，在最後步驟聞到滿室花香，便覺得一切辛苦值得了。

坪林區農會理事長陳文慶說，包種茶堪稱全台灣特色茶中最「香」的茶，茶農製茶技術精湛，茶葉外觀呈翠綠條索狀，茶湯水色蜜黃碧綠，具新鮮幽雅花香，香氣愈濃郁品質愈高。

新北是北台灣最主要茶產區，春茶評鑑是全國條形包種茶最大規模的評鑑賽事，今年春季評鑑有1679點茶品參賽，參賽茶通過農藥檢測，歷經5月19至24日共6日品評，對風味嚴格篩選，入選茶品依品質分為特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共5等次，農會統一包裝並貼封條後，才能上市販售。