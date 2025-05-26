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七堵3路口 斑馬線重畫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基市府拓寬七堵區光明路的人行空間，造成斑馬線未與人行動線對齊。工務處已塗銷原線並畫設臨時斑馬線。記者邱瑞杰／攝影
基市府拓寬七堵區光明路的人行空間，造成斑馬線未與人行動線對齊。工務處已塗銷原線並畫設臨時斑馬線。記者邱瑞杰／攝影

基市府推動「綠色生活路網」工程，將七堵區光明路、崇智街、開元路交叉路口，原來的車行空間改成人行空間後，斑馬線未與人行動線對齊，造成不便。工務處考量安全，已塗銷原斑馬線，並畫設臨時斑馬線。

工務處長簡翊哲表示，光明路往北經八堵隧道通往基隆市區，往南經汐止、南港通往北市、新北，是當地重要聯外道路，汽、機車及公車車流量大，重車比率也高，鄰近還有學校及車站，因此列入綠色生活路網建置計畫，施工改善交通環境，提供更友善的人行空間。

在光明路、崇智街、開元路交叉路口，先前從崇智街要橫越光明路的行人，習慣繞行路口的人行彎道，前往斑馬線位置過馬路。原本部分車道空間，已改成人行空間，未來斑馬線也會調整。

基隆市議員曾怡芳說，人行道拓寬後，走斑馬線過馬路前像先要「繞路」，很不方便。市府規畫工程完工後，再統一刨鋪道路和調整斑馬線，眼前已造成行人不便，促請工務處先畫設臨時斑馬線，降低潛在風險。

光明路人行道拓寬工程雖尚未完工，但光明路、崇智街、開元路交叉路口的人行空間，已開放民眾通行。工務處勘查後確認問題所在，已塗銷原來的斑馬線，並在更靠近崇智街人行道的位置，畫設新的斑馬線。

基隆 人行道

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