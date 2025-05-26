星期評論／輝達落腳士林 別重蹈內科覆轍

輝達台灣總部獎落北投士林科技園區，有望帶動地方開發，首都喜迎金雞母背後，卻有未解的交通習題，這也是民眾最有感的日常痛點，北市將因AI經濟受惠，蔣市府也別讓居民「被犧牲」，避免重蹈內湖科技園區「塞車地獄」覆轍。

輝達執行長黃仁勳看重北士科，市長蔣萬安強調會給予一切必要的行政支持。然而北士科發展未成熟，喜事伴隨交通壅塞、房價高漲、人口移入等隱憂，地方最擔心的是北士科成「內科2.0」，畢竟輝達還沒來，尖峰時間承德路、中正路等要道，早就塞得如大型停車場。

先別談淡北快速道路蓋好後的交通大考驗，現階段的捷運環狀線北環段、多個建案或工程，如火如荼趕工，周邊現有道路設計的容量有限，難以支撐早晚高峰的大量車流，增加通勤族、在地居民的移動成本，通行不便，民怨四起。

在捷運、公車、輕軌、快速道路等交通基礎設施尚未健全之下，未來金仁寶、輝達等大量科技企業進駐，人口暴增，依賴私人運具比率恐不少，勢必加重路網負荷，最大苦主是地方居民。

要解決現有困境本就不易，交通局面對可預見的人車潮，將盤整重大工程的時程表，減輕地方交通負荷，但是檢視完，然後呢？若只是治標不治本，頭痛醫頭、腳痛醫腳，將成下一個內科。

蔣市府要與時間賽跑，前端規畫、後端治理，不只是交通維持計畫，也該思考接駁系統、通勤分流等分散交通壓力等面向，得做好短中長期規畫，別讓即將迎來的商機蒙塵。