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北市21條標線人行道設計不良 交通局：將改善

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市許多標線人行道設計遭質疑超詭異，如部分轉角外推，可能反而造成行人危害。圖／北市議員秦慧珠辦公室提供
台北市許多標線人行道設計遭質疑超詭異，如部分轉角外推，可能反而造成行人危害。圖／北市議員秦慧珠辦公室提供

北市多條標線型人行道，因轉角外推反恐危害行人，被質疑淪行人地獄幫凶。以八德路、港墘路等路段為例，有騎樓竟還畫標線人行道，突出路邊車輛轉彎看不到，根本沒行人敢走。去年至今年4月有21條路段被投訴，交通局允研議改實體人行道。

議員秦慧珠說，台北市畫設相當多標線型人行道，許多路段都被投訴過。實際檢視發現，港墘路港華街口原本有騎樓，竟還畫標線型人行道；師大路浦城街13巷轉彎處，也畫了標線型人行道，同樣轉彎車可能看不到，行人也根本不敢走。

還有更誇張的，和平東路三段富陽街口畫的標線型人行道，竟讓汽車當成停車格違停；館前路開封街口的超大標線型人行道，也根本沒有行人使用。另，八德路三段74巷旁都是停車格，卻突然出現一個很寬的綠色標線型人行道，詭異的是，旁邊就有騎樓，如果走標線人行道，恐只是增加被轉彎車撞的風險。

秦質疑，光大安、士林區就各有7處詭異的標線型人行道，民眾投訴卻都沒有處理，要求市府檢討，優先將民眾陳情的21處，改為實體人行道或增加安全防護阻隔設施。

交通局交工處長張建華表示，這些位於路口轉彎處的標線人行道設計，用意是希望提醒轉彎車輛經過時，可以減慢速度，後續會檢討改為實體人行道。交通局長謝銘鴻也說，會針對民眾的提醒檢討改善，朝實體人行道方向施作。

北市 人行道

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