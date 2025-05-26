代理教師荒 蔣萬安轟中央「輕地方」

北市近3年代理教師荒嚴峻，市長蔣萬安日前轟中央「重中央、輕地方」。指地方政府代理老師聘任年限沒自主權，有失地方自治精神，將爭取開放地方決定代理教師聘期。北市有學校招45次才招到代理老師，有校長認為，應給地方彈性、因地制宜。

不過全教總理事長侯俊良認為，學校找不到代理老師，應先從教學環境改善增誘因。

侯俊良表示，不管地方聘任幾年，招不到人的還是招不到，地方政府可以先降低班級學生數，增加老師投入的誘因，為老師工作減壓，這是地方可以馬上做的。

代理教師難招到人，讓許多縣市相當苦惱，北市教育局表示，根據中央法規，代理老師聘用須控制在教師總員額8%以下，北市已有各式增加專任教師措施，但正式教師請產假、育嬰假、侍親假等，代理教師仍不可或缺。

教育局坦言，近年發現，有學校招考了45次，才招到代理老師；經過20至30次招考的，也不是少數，希望中央修法，讓地方政府能透過學校教評會考核機制，讓優秀且已經在學校服務的代理老師能留校，不只能減輕行政負擔，也減少代理老師的高流動率。

蔣萬安上周市政會議也指示教育局，雖已發函教育部，但中央還沒有給具體結果，該案府級持續列管。蔣也提到，從此案例也看得出「重中央、輕地方」現象，地方政府如果連代理老師的聘任年限都沒有自主權，將失去地方自治的精神。

蔣說，教育部從課綱、管到大學學雜費、代理老師聘任年限，不符合地方自治或大學自治精神。

根據「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」規定，表現優良且符合學校需求的代理教師，學校在首次聘用後，可以再續聘2次，最多聘用到第3年。

蔣萬安今年4月中，指示教育局研議向中央提修法、建議代理教師續聘年限，由直轄市政府自訂，提供更多彈性。

一名北市不具名校長說，近年北市代理老師愈來愈難招，是因其他縣市將教師員額放寬、補滿，導致各縣市都在招考，代理人數變少。以北市環境條件，家長要求高、孩子特殊性等，老師教學壓力頗大。