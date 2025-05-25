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議員質疑碧潭水舞活動逢雨難觀賞 新北觀旅局：選期考量整體氣候

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
去年煙火照。圖／新北市觀旅局提供
去年煙火照。圖／新北市觀旅局提供

新北市碧潭水舞24日晚間登場，絢爛水舞與煙火吸引大批民眾前往，不過新北市議員陳乃瑜指出，活動不僅在梅雨季舉辦、開幕日就遇雨影響觀賞體驗，現場部分廁所未開放亦導致排隊人潮，加上東岸商圈尚未進駐，恐讓400萬元預算無法達成預期觀光成效。

陳乃瑜表示，她早在議會質詢中多次呼籲市府檢討水舞活動的舉辦時程，「邊下雨邊水舞真的不合理」，而東岸商圈仍處於招標與行政程序中，活動期間整排商店街空蕩，「遊客來了卻找不到東西吃、也無法消費，白白浪費商機，難以留住人潮」。

更令民眾不便的是廁所安排。陳乃瑜質疑，現場主動開放的公廁數量不足，其他三處景觀廁所卻未開放，導致部分觀眾排隊許久才能如廁。「水舞活動應能預期大量人潮，市府卻未提前部署」。

針對議員批評，新北市觀旅局回應指出，活動選於5、6月舉辦，是考量台灣初夏氣候舒適、日照時間長，適合戶外活動，且歷年並非皆遇雨。今年儘管偶有降雨，但多為短暫陣雨，整體未嚴重影響演出及參與體驗，雨後反為碧潭增添清新氛圍。

對於商圈進駐進度，觀旅局表示東岸商店街已在招標進行中了，目前進入行政流程，確有廠商表達進駐意願，後續將加快推動。而活動期間也有安排東西岸胖卡餐車，提供多元飲品與小吃，盼補足消費選項。

至於廁所使用問題，觀旅局說明，景觀廁所已全面開放，但5月24日因部分清潔作業，曾短暫無法使用，後續將檢討清潔時段與人流高峰調度，提升整體服務品質。

陳乃瑜強調，碧潭具備發展觀光潛力，自己也持續推動市集、燈飾等亮點建設，盼未來市府更重視細節，「今晚的碧潭確實很美，但我相信它還可以更美」。

新北市議員陳乃瑜指出，活動不僅在梅雨季舉辦、開幕日就遇雨影響觀賞體驗，現場部分廁所未開放亦導致排隊人潮。記者張策／攝影
新北市議員陳乃瑜指出，活動不僅在梅雨季舉辦、開幕日就遇雨影響觀賞體驗，現場部分廁所未開放亦導致排隊人潮。記者張策／攝影
新北市議員陳乃瑜指出，活動不僅在梅雨季舉辦、開幕日就遇雨影響觀賞體驗，現場部分廁所未開放亦導致排隊人潮，加上東岸商圈尚未進駐，恐讓400萬元預算無法達成預期觀光成效。記者張策攝影
新北市議員陳乃瑜指出，活動不僅在梅雨季舉辦、開幕日就遇雨影響觀賞體驗，現場部分廁所未開放亦導致排隊人潮，加上東岸商圈尚未進駐，恐讓400萬元預算無法達成預期觀光成效。記者張策攝影
去年煙火照。圖／新北市觀旅局提供
去年煙火照。圖／新北市觀旅局提供
新北市議員陳乃瑜指出，活動不僅在梅雨季舉辦、開幕日就遇雨影響觀賞體驗，現場部分廁所未開放亦導致排隊人潮，加上東岸商圈尚未進駐，恐讓400萬元預算無法達成預期觀光成效。記者張策／攝影
新北市議員陳乃瑜指出，活動不僅在梅雨季舉辦、開幕日就遇雨影響觀賞體驗，現場部分廁所未開放亦導致排隊人潮，加上東岸商圈尚未進駐，恐讓400萬元預算無法達成預期觀光成效。記者張策／攝影

陳乃瑜 碧潭 廁所

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