百萬冠軍茶評鑑出爐 暌違16年…坪林區方均銓再奪特等茶王

新北坪林區農會辦理新北好茶春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由坪林區方均銓奪得。即日起至6月30日向坪林區農會訂購比賽茶優良獎享優惠92折，還有多款滿額禮。包種茶冷泡、熱泡都合適，新北市農業局歡迎民眾選購具有獨特花香的限量比賽茶，感受清新花香。

新北市為北台灣最主要茶產區，春茶評鑑亦為全國條形包種茶最大規模的評鑑賽事，此年春季評鑑有1679點茶品參賽，參賽茶葉皆經過農藥檢測。評審歷經5月19至24日共6日品評，對風味嚴格篩選，入選茶品依品質分為特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共5等次，由農會統一包裝並貼上封條後，才能上市販售，因此市面流通的比賽茶皆經過完整的品質及安全把關。

此屆評鑑由坪林區方均銓拿下特等獎，賽事評審農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩說，今年春茶製茶期間天候涼爽少雨，茶葉品質極佳，今年參賽入選的包種茶品質展現超越過往的優秀水準，展現豐富花果香氣。今年特等獎茶品走水順暢，茶葉條索緊結整齊，沖泡時葉片舒展，茶湯澄清透亮，風味乾淨平衡且發酵程度得宜，展現蘭花與柚花幽雅的花香，並帶有芭樂與青梅的果香，充分展現包種茶的圓潤又滑順鮮甜的風味。

經過一番激戰，本屆茶王得主為61歲的坪林區方均銓奪得，是第三代茶農，家中茶園由方均銓與32歲的兒子方立宏共同經營，以種植青心烏龍與台茶12號金萱品種為主，每年生產約700斤的包種茶及蜜香紅茶，本屆繼民國98年獲得春季茶王頭銜後，睽違16年再度奪得特等獎，茶行於評鑑報名8點，便囊括特等、金質獎及銀質獎共7個獎次，展現茶行世代經驗傳承的硬實力。

方均銓表示，從小在製茶季協助家中長輩採茶與製茶，耳濡目染下漸漸體會到茶葉走水、攪拌到炒菁的香氣變化差異，如今兒子返鄉4年，也逐步學習製茶步驟間的細微控制。

對獲得包種茶冠軍，方均銓謙虛地說，感謝天公作美、風調雨順，今年在穀雨前後開始採收春季茶菁，天氣特別晴朗，茶樹葉片十分厚實，選在每天下午約2至3時將新鮮收成的茶菁平鋪在陽光下，日光萎凋10至15分鐘，再移至室內走水近18小時，期間需要熬夜依照茶菁含水量及柔軟度，每小時小力翻動再靜置發酵，至隔日8時才開始炒茶，炒菁時則控制在鍋溫約300度炒製6至7分鐘，每步驟的時間及力道控管極為考驗耐力與判斷，每次在最後步驟聞到滿室花香，便覺得一切努力都值得了，十分開心能再次獲得特等獎肯定。