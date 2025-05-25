淪行人地獄幫凶...北市21條標線人行道設計超詭異 交通局允改善

三峽重大車禍喚起「行人地獄」惡夢，議員發現，北市自民國99年試辦畫設標線型人行道，但許多標線人行道部分轉角外推反而恐行人危害，淪行人地獄幫凶。交通局表示，將研議改為實體人行道。

議員秦慧珠說，台北市畫設相當多標線型人行道，不過許多路段都被投訴過，去年1月至今年4月底就有21條路段常被投訴，實際檢視發現，以港墘路港華街口為例，原本有騎樓竟還畫了標線型人行道，不僅突出路邊車輛轉彎時可能看不到，根本沒人敢走，還讓車道縮減一車道，堪稱無用標線。

另外，師大路浦城街13巷轉彎處也畫了標線型人行道，同樣轉彎車可能看不到，行人也根本不敢走；還有基隆路三段156巷口，也沒有人敢走。

還有更誇張的，是延吉街131巷43號，畫了一個相當大空間的標線型人行道，擋到相當多轉彎車輛動線；還有和平東路三段富陽街口畫的標線型人行道，還讓汽車當成停車格違停。

至於館前路開封街口的超大標線型人行道也根本沒有行人使用，毫無功能；八德路三段74巷旁邊都是停車格，卻突然出現一個很寬的綠色標線型人行道，詭異的是，旁邊就有騎樓，根本沒人會走，如果走只是增加被轉彎車輛撞的風險。

議員質疑，光大安士林區就各有7條詭異的標線型人行道，其他行政區也都有被投訴的路段，但民眾投訴了，卻沒有處理。要求市府全面檢討，並優先將民眾陳情21處，改為實體人行道或增加安全防護阻隔設施。另對於人流較多路口檢視增加行穿線寬度，以確實保障行人安全，以免讓「以人為本」的交通環境淪為笑話。

北市交通局交工處長張建華表示，這些位於路口轉彎處的標線人行道，之所以突出來，用意是希望提醒轉彎車輛經過時，可以慢速下來，後續都會檢討，改為實體人行道。

交通局長謝銘鴻說，會針對民眾的提醒檢討改善，感謝議員的提醒未來現形的狀況，會朝實體人行道方向施作。