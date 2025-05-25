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新北考古生活節今還有一天 山海競技鳥人爭霸再現古代榮耀

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「山林獵場」讓民眾體驗史前狩獵、採集、漁撈的技巧與智慧。圖／十三行博物館提供
「山林獵場」讓民眾體驗史前狩獵、採集、漁撈的技巧與智慧。圖／十三行博物館提供

2025新北考古生活節以山海競技為主題，昨天在十三行博物館開幕，集結日本、韓國、越南、泰國及土耳其等國際單位，攜手國內學術機構打造全台規模最大的跨國考古盛會。現場有山林獵場體驗區、鳥人爭奪賽等創新主題，設置逾70個互動攤位與綠色市集，民眾可體驗史前競技文化與永續理念，今天還有一天，民眾可把握機會。

新北市政府副秘書長張其強說，考古就是生活，生活即是考古，2025新北考古生活節呼應雙北世壯運，以山海競技串聯史前狩獵技藝與現代運動精神，更匯集台灣、日本、韓國、越南、泰國及土耳其等國內外學術單位，深化新北的國際文化交流。隨著淡江大橋即將通車，八里將成為新北重要文化觀光廊道，也將在2030年推動八里成為淨零示範區，此次活動將環境永續的觀念與實踐融入到每一個環節，讓民眾在體驗考古樂趣時，也能關注環境保護。

2025新北考古生活節突破傳統，打造「山林獵場」讓民眾體驗史前狩獵、採集、漁撈的技巧與智慧；「鳥人爭奪賽」邀請參賽家庭挑戰古代競技，優勝者可獲得福容大飯店漁人碼頭店住宿券等豐富獎項。此次活動首創「台語古代運動專區」，邀專業教練以台語進行教學指導，讓民眾在刺激的競賽同時感受台語魅力。

文化局主秘王錦華指出，新北考古生活節自2012年創辦以來，邁入第13年，是全台最具代表性的考古主題嘉年華會。今年結合運動競技文化，呈現嶄新面貌。今天還有一天活動，民眾可來體驗這場融合文化、運動與永續發展的精采活動。更多資訊可至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

2025新北考古生活節以山海競技為主題，昨天在十三行博物館開幕，今天還有一天活動。圖／十三行博物館提供
2025新北考古生活節以山海競技為主題，昨天在十三行博物館開幕，今天還有一天活動。圖／十三行博物館提供
新北考古生活節推出「鳥人爭奪賽」，邀請參賽家庭挑戰古代競技。圖／十三行博物館提供
新北考古生活節推出「鳥人爭奪賽」，邀請參賽家庭挑戰古代競技。圖／十三行博物館提供
新北市政府副秘書長張其強（左一）昨天為鳥人爭奪賽開賽。圖／十三行博物館提供
新北市政府副秘書長張其強（左一）昨天為鳥人爭奪賽開賽。圖／十三行博物館提供
考古生活節活動集結日本、韓國、越南、泰國及土耳其等國際單位，攜手國內學術機構打造全台規模最大的跨國考古盛會。圖／十三行博物館提供
考古生活節活動集結日本、韓國、越南、泰國及土耳其等國際單位，攜手國內學術機構打造全台規模最大的跨國考古盛會。圖／十三行博物館提供

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