北市YouBike酒駕未記點 1年取締破200件沒人被停權

北北桃推出YouBike記點新制，議員發現，北市警方開罰逾200件騎YouBike酒駕，交通局卻沒記點，等於無人遭停權，還是能繼續騎車，凸顯警方與交通局有資訊整合問題，淪酒駕幫凶。

北市目前有超過2.2萬輛YouBike，會員數約435萬人。去年7月起，北北桃共同推行YouBike違規記點制度，針對騎乘騎樓、闖紅燈、逆向行駛等行為，使用者1年內記點達3點將被停權14天、7點停權1年，酒駕或毒駕則停權2年。

記點新制上路至今年4月，交通局10個月累計取締違規3681件，較前年同期733件暴增5倍，最多違規為行駛騎樓或非人車共用人行道3616件、占98%。

但議員汪志冰發現，北市警局交通警察大隊同期取締自行車，包含YouBike790件在內共3674件，其中違規樣態第2名是酒駕572件，YouBike就有207件、占36%，卻沒人遭到停權。

汪志冰指出，警方與交通局有資訊整合問題，無法將酒駕違規列入記點，罰錢後照樣可借車，新制做半套淪酒駕幫凶；兩單位應建立跨機關通報機制，共享違規數據，確保警方舉發案件能即時納入YouBike記點系統。

交通局長謝銘鴻回應，的確很多人不知道騎YouBike不可酒駕，但礙於警政署規定，警方職權範圍沒辦法記車號，但可依道路交通管理處罰條例開罰。交通局將建議中央，容許警用PDA系統登記YouBike車號，「這樣台北騎乘文化才會更進步。」交大大隊長陳立祺表示，將發函警政署請示。