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新北防災士1萬人遭疑比率低 消防局：已是全國最多

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市防災士在重大災難皆有出勤。圖為去年0403震後巡檢。記者葉德正／攝影
新北市防災士在重大災難皆有出勤。圖為去年0403震後巡檢。記者葉德正／攝影

近日天災人禍不斷，三峽發生重大車禍，能夠參與救災與救護的防災士議題再起。新北市防災士目前約1萬人，議員指出，占總人口0.25％比率過低，憂心重大災難難應變，建議強化各區里防災士分布。消防局強調，全國4萬人，新北占1萬人已是最多。

市議員李倩萍說，新北目前防災士僅1萬名左右，明年只編列160萬訓練預算，質疑災難來臨恐難發揮效能。災害發生社區第一線的基礎救援能力至關重要，即便明年目標1萬5000人，仍只占總人口比率0.37%，應提出中長期目標，朝向訓練人口1%邁進。

李倩萍表示，可以發揮關鍵指揮、搶災作用的進階防災士僅7名，有非常大的努力空間，應建立召回訓練與追蹤管理，避免防災士訓練後即失聯。

消防局長陳崇岳指出，新北市今年底防災士能達到1.2萬，明年可達1.5萬，全國人數目前4萬多人，新北市已是全國第一。每年編列約160萬、200萬預算，跟慈濟結合場地，目前包括市府首長、一般民眾與公職人員警消都有接受訓練，替代役、義消防宣姐妹也會納入。

消防局表示，新北防災士協助災害防救工作主要搭配韌性社區運作為主，於颱風或重大地震開設災害應變中心期間，協助韌性社區進行整備、初期應變及災後環境清潔復原作業。

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