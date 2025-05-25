北市忠孝東路挨批一路多制 交通局允個案評估改善

民團疾呼機車平權，北市忠孝東路長達10公里，有的區段機車可行駛內線左轉，有的卻要強制待轉，議員批「一路多制」，要騎士騎S型？交通局允改善，忠孝東路6段及7段今年取消內側禁行機車，也正檢討取消二段式左轉的可行性。

忠孝東路共一到七段是北市主要幹道，議員李明賢指出，中山北路到南港區段共被分成6塊，有的區段開放機車可行駛內線、免強制待轉，有的路段卻完全禁止行駛內線，形成「一條道路，多個規定」。

他舉例，忠孝東路6段靠近南港車站CityLink，原先會勘時，交通局同意塗銷內線禁行機車的標線，但道路銑鋪之後，標線又重新繪回去，還把責任推給廠商或業務交接疏失，道路平權、機車路權，北市不能走回頭路。

李明賢說，從交通部前部長王國材到現任部長陳世凱，都說3線道以上道路要逐步開放機車行駛內線，免強制待轉，台北市前柯市長到現在市長蔣萬安，推動全市3車道以上開放機車免強制待轉，共121處，民國112年開放最多，但去年至今開放僅個位數，要求未來北市3線以上車道，機車免待轉的標誌牌，只能減少不能再增設。

黃姓騎士指出，台灣的道路標誌好像「優待」熟悉路況的人，一條路不同路段竟有不同限制，北市府應至少要做到讓整條道路標準一致，若仍有必要設限，標示一定要明顯，且要提早告知，否則發現違規時即時切回去，很容易發生危險。

北市交工處長張建華說，北市會因地制宜來做，政策不會變，一些細節仍有努力改善空間，會加強管控；交通局長謝銘鴻表示，道路平權大家都有共識，只要在安全情形下，會朝此方向來做。

交工處表示，考量北市市區部分路段臨停需求較高、大型車等公車停靠進出頻繁，或是專用道起迄端變換車道等因素干擾，採個案評估是否開放3車道以上道路內側開放機車通行，並一併檢討開放機車直接左轉。