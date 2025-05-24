慘！新開幕龜吼漁夫市集萬里蟹及蝦死損失慘重 顧客抱怨吃不到

新北市萬里區龜吼漁夫市集4月27日才新開幕，市長侯友宜來剪綵，近日業者抱怨海水供應不穩定，有時更沒水，很多活海鮮魚蝦蟹等都死掉，攤商損慘。民代要求應立即提出改善。市府漁業處說，已要求廠商盡速修復馬達，並採備援系統持續供水改善。

龜吼漁夫市集以漁民販售自家漁船捕撈的生鮮海產聞名，成為北海岸頗受歡迎的海鮮市集。新市集由漁會經營，1樓設有32攤生鮮攤位，販售在地生鮮魚獲及漁產乾貨，並引進便利商店。2樓設有12個熟食攤位，提供現做海鮮料理，從熱炒、炭烤到清蒸通通都有。

市議員張錦豪表示，萬里龜吼漁夫市集工程品質堪憂，4月才剛開幕，侯市長來剪綵，結果問題都沒改善，漁民攤商最在意新鮮活海水必須24小時循環，結果這幾天海水斷斷續續，昨天沒水魚蝦蟹等活海鮮死亡，造成海鮮漁獲損失慘重。

張錦豪還說，室內還漏水下雨，2樓往1樓海鮮區漏水，已向新北市農業局要求立刻解決改善。

攤商抱怨說，近日海水水壓不穩斷斷續續，水量時大時小，昨天馬達故障，未端無水可用，很多萬里蟹死掉，一天就損失數千元，很慘，有的不敢進蝦蟹，顧客吃不到引怨言。

新北市府漁業處表示，經馬達製造商研判為馬達過熱導致軸心損壞，已將其中2組送回原廠維修，要求廠商盡速完成修復，並以備援系統持續供水，今天並無停水狀況。