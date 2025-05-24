2025碧潭水舞今晚登場 侯友宜「轉動騎激」呼應世壯運

2025碧潭水舞季於今晚開幕，首次以「水火同源」為主題，融合火焰特效、高空水柱、聲光燈影，打造碧潭水域夏夜最震撼的視覺盛宴。

活動自即日起至7月6日止，連續44天，每晚共6場水舞展演，還有限定的驚喜煙火秀，邀請大家一起「樂享碧潭」，感受光影水火的極致魅力。

今夜開場由極限特技團隊「鈴極限」夜光扯鈴秀揭幕，緊接著，由市長與貴賓踩動特製「轉動騎激」裝置，伴隨倒數聲音與觀眾歡呼，啟動主舞台水火交融的開幕演出，炙熱火焰與飛濺水柱同步噴發，象徵2025碧潭水舞正式登場！

新北市長侯友宜今日參與碧潭水舞開幕式表示，碧潭水舞已連續舉辦10年，深受大小朋友喜愛，今年特別創新打造「水火共舞」的震撼感官饗宴，並推出結合運動精神的「轉動騎激」互動式體驗裝置，只要在假日踩踏「轉動騎激」裝置，就能激起最高6米水柱，創造專屬個人的水舞秀，兼具趣味與創意，更呼應今年登場的「2025雙北世界壯年運動會」。