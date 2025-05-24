新莊廟街潮走秀 侯友宜：用時尚說故事

「潮盛新莊」系列活動重頭戲「廟街潮時尚」走秀，今晚在新莊新月廣場登場。由知名服裝設計師潘怡良以新莊廟宇文化為靈感，打造40套融合傳統圖騰與當代設計語彙的創新服飾，並由伊林模特兒演繹展示，透過時尚走秀重新詮釋新莊的文化魅力。

「廟街潮時尚」由有「針織女王」之稱的設計師潘怡良領軍，從新莊廟街的文化符碼中萃取創作靈感，以「廟街記憶」、「北管樂韻」、「神將威儀」、「鼓藝節奏」及「歷史軌跡」五大主題為概念出發，將傳統圖騰轉化為當代時尚語彙。

設計中有取材自廟街的屋簷線條、磚雕紋飾與夜市燈光色彩，透過傳統紋樣結合現代拼貼手法，營造鮮明的視覺衝擊；融合官將首的臉譜色彩與戲劇性造型語言，將誇張肩線與頭飾結構注入服裝設計中，強化整體的儀式氛圍；或是透過幾何剪裁、層次設計與剛性布料，表現鼓藝節奏的力道與張力；亦以歷史符號如古地圖、水路圖樣為視覺基礎，融入科技感材質，構築出一系列過去與未來交錯的新型態文化服飾。

時尚秀結合燈光、音樂與視覺科技，讓觀眾感受廟街歷史與現代潮流的交會。活動現場搭配DJ、歌手演出、市集與踩街活動，營造融合民俗與潮流的文化嘉年華氛圍，人氣男子團體U:NUS壓軸登場，身穿新穎的廟街時尚服飾演出，讓觀眾驚喜連連。不僅是走秀，更是一場傳統與創新共鳴的文化儀式。

新北市長侯友宜表示，新莊廟街不僅是市民生活的信仰中心，更是見證地方發展的重要文化場域。「廟街潮時尚」跨界時尚秀活動，是一場創新的文化詮釋，將文化保存推向全新層次，以服裝設計為載體，讓民俗符號化為時尚語言，藉此吸引更多民眾，尤其是年輕世代，重新認識並親近傳統文化。