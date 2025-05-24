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瑞芳高工、阿美家園邊坡坍方搶修完成

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

去年山陀兒颱風來襲，造成新北市災情慘重，其中瑞芳區阿美家園聯外道路及瑞芳高工旁的邊坡坍塌，交通阻斷尤為嚴重，新北市政府養工處歷時7個多月的積極整治，近日已完成修復，5月進入防汛期，新北市長侯友宜23日特地前往視察完工現況關心瑞芳區域通行與居民安全，也肯定災後復原團隊同仁的努力，與感謝當地居民的包容。

工務局表示，秋颱山陀兒挾帶豐沛雨量重創新北市，瑞芳地區發生多處邊坡崩塌，瑞芳高工附近邊坡、瑞芳街雙向通行受阻，整治長度約60公尺、高度約15公尺；同在瑞芳區的阿美家園社區聯外道路邊坡，也因豪大雨影響出現崩塌，以致社區唯一對外道路中斷，整治範圍估約長度40公尺、高度約50公尺。

侯友宜市長表示，山陀兒颱風帶來超過1000毫米的驚人雨勢，瑞芳地區出現災情，當時他即刻率領相關局處到場勘災，基於安全考量指示區公所優先撤離受困住戶，養工處接續坡面復建工程。市府各單位互相支援，共同面對災害，讓市民恢復正常生活。

工務局長馮兆麟說明，瑞芳高工校區後方校區道路約有15公尺坍塌，且坍下土石影響瑞芳街約40公尺。考量當地坡體穩定性低，復建工程採自鑽式岩栓來穩固擋土牆，包含鋼軌微型樁擋土牆30公尺、貼地式防護網、路面修復及增設165孔洩水孔等工法，強化坡體穩定與排水功能。

養工處長鄭立輝補充，阿美家園受阻道路是唯一聯外道路，因颱風挾帶豪雨，雨水由坡頂地坪裂縫灌入及沖刷坡面造成邊坡坍滑約1580平方公尺。坡面裸露處以噴凝土格子框及岩栓加固坡面，並在上邊坡平台設置矮牆、下邊坡設置鋼板護欄及復舊人行道。

聚傳媒

瑞芳高工 山陀兒颱風

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