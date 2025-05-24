2025北投夏日祭り 日式氛圍盛夏登場

照片取自臺北市政府

為形塑北投商圈品牌特色，臺北市商業處輔導台北市溫泉發展協會於即日起至6月15日辦理「2025北投夏日祭り-魚躍龍門盛夏祈福」活動，以源於日本傳統端午節懸掛鯉魚旗（こいのぼり）與華人文化「鯉魚躍龍門」寓意相互呼應，在北投公園、七星公園、捷運新北投站與地熱谷設置共計5處鯉魚旗，上千鯉魚飄揚，營造出白天與夜晚不同的日式氛圍，每週例假日在七星公園還有主題活動，如YOYO親子音樂會、流行音樂派對及露天電影院等豐富精彩活動，活動期間只要在會員店家或現場市集攤商單筆消費滿300元，即可參加抽獎活動，有機會帶走住宿或餐飲抵用券等千項好禮。

商業處表示，今年持續推出「創意酒家菜」辦桌活動，席開23桌，由總鋪師阿文師帶來多道創意北投酒家菜，道道佳餚令人食指大動，每桌更加碼贈送1瓶日本清酒，將北投特色及日本文化透過美食打造出絕妙的搭配，更透過藝起那卡西大叔團傳唱經典那卡西歌曲，讓現場民眾體驗聽覺味覺的雙重享受，歡迎大家攜家帶眷來此一遊，享受美好的休閒之旅，共譜歡樂時光。

臺北市蔣萬安市長表示，北投商圈具有豐富的人文歷史及溫泉觀光資源，今年起轉為透過藉由輔導台北市溫泉發展協會自主辦理「2025北投夏日祭り-魚躍龍門 盛夏祈福」活動，因北投早期與日本具有深度文化連結，因此現場設置成充滿日式風格的吸晴特色拍照打卡景點外；到了秋冬季節更舉辦國際化的「臺北溫泉季」等活動，希冀在不同的季節吸引民眾來此地體驗不同的風貌，同時享受泡湯之趣，療癒身心！

台北市溫泉發展協會表示，抱持著北投溫泉需要邁向國際化的使命，本次特別邀請日本熊本縣小國町杖立溫泉前來共襄盛舉，取經道地、在日本已流傳超過半世紀盛大慶典的「日本鯉魚旗祭」，在市府的補助下，借鏡推出為期1個月的「北投夏日祭り」活動，即日起在北投公園一路延續至地熱谷，不僅有大小不同共一千面以上的鯉魚旗，更有超過4公尺的大型鯉魚裝置，喜歡日式氛圍的遊客們一定要來北投，這裡有滿滿的日本味帶給大家，不用出國就能感受日式氛圍。

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