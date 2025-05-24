快訊

台南啃老兒弒父…上月才通報家暴 鄰居：死者羨慕別家小孩「從不提兒子」

歐中高層經貿對話取消？歐駐陸大使喊「沒進展」 願放棄關鍵貿易談判

用「藺」類伴手禮 延續台南西港製蓆記憶

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市長黃偉哲表示，臺南有豐富水資源，多種物產與工藝「從河而來」，例如昔日曾文溪下游溼地藺草（鹹草）生長茂盛，使北岸的西港檨林聚落成為製蓆重鎮。而製蓆產業式微後，2012年當地全臺最後一間製蓆工廠-茂興製蓆打算歇業，一群會裁縫的社區媽媽在社區發展協會理事長謝錦郎號召下，用茂興的草蓆玩創意，設計出各式文創包款。她們的作品精緻大方、輕巧實用，曾獲選為2014年臺南市長、2024年總統就職典禮時致贈貴賓的紀念品，也是市府為臺南女兒志玲姐姐準備的嫁妝之一。充滿檨林文化底蘊和人情味的「藺」類伴手禮，就此一炮而紅，不僅守護了藺草產業記憶，也為傳統工藝注入活力。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，檨林社區因藺草包供不應求，2016年申請勞動部多元就業計畫，正式成立「藺草工坊」，以月薪聘僱社區媽媽做為工藝師，還請來竹編專家、拼布包老師指導其精進手藝與強化設計能力。更在公私合作及替代役男協助下，把荒廢多年的三合院老屋打造成藺草工藝基地，集創意、生產、販售於一體。這裡有寬敞空間晾曬和展示藺草文創成品，如零錢包、手機包、餐具組、手提包、杯墊、水壺袋、鑰匙圈等，除了開放遊客參觀選購，還能體驗藺草編織DIY。

觀旅局表示，江姿錦是最早投入檨林藺草編織的社區媽媽之一。她婚前在鞋廠服務，針車技術嫻熟，縫起包包又快又好。一開始她因先生開工廠忙不過來，並沒打算把藺編當成工作，後來是里長和理事長不放人，自願去幫她先生送貨，如今已是有11年經驗的資深班底。她擅長結合藺草與多種材質，例如志玲姐姐的嫁妝「風華包」，在四個邊角加上皮革，可以保護蓆面，更加耐用。由工坊夥伴發想的「飯糰包」則以帆布車邊，形狀有如三角飯糰，非常吸睛。

江姿錦表示，草蓆延展性與柔軟度不如布料，彎折方向受限，還得以蠟線縫製，相當考驗藝師的功力與手感，「針扎進去是牛皮還是人皮，要穿出來才知道」，生手常被戳得傷痕纍纍，可能一天還縫不好一個包。最近天氣炎熱，藺草編織的安全帽內襯因為透氣吸汗，一下子湧入近百張訂單，大家拚命趕工，背後支撐的是客人肯定帶來的成就感。可惜現在臺灣藺草產量稀少，只能改從越南進口藺草蓆半成品再設計加工。

聚傳媒

臺南

延伸閱讀

融合生態綠能打造亮點 值螢火蟲爆發期...平溪紫東社區限額入場

新北汐止新台五路二段過馬路危險 要畫綠底行穿線護童

屏東大新國小閒置校舍 再生為大新全齡共創基地

社區冒出「瓦斯桶胖貓集團」 他好奇打聽誰養的..意外得知真相直呼暖爆

相關新聞

扯！北市Youbike酒駕記點不到1年破2百件 卻無人被停權

台北市長蔣萬安去年騎Youbike宣傳國際無車日，違規挨罰800元還被記點。北北桃推出Youbike記點新制，取締件數暴...

福隆沙雕藝術季登場 展出米奇、唐老鴨45座迪士尼主題沙雕

2025福隆國際沙雕藝術季邁入第18年，今年打造「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕展，今天起到至9月30日在福隆海水浴場登場，...

新北防災士1萬人占總人口0.25％ 議員：比例過低

台灣天災人禍不斷，加上近期三峽重大車禍，能夠參與救災與救護的防災士議題再起。新北市議員李倩萍指出，新北目前防災士僅1萬名...

國家兒童未來館願景館今開幕 本館預計2030年完工

國家兒童未來館預計2030年完工，文化部在基地現址設置「願景館」，作為正式開館前與兒童及社會互動、溝通場域，今天啟用典禮...

影／向中央喊話 侯友宜：新北人均預算六都最少

行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜上午出席「國家兒童未來館」願景館開幕典禮，侯友宜向中央爭取預算，他表示新北市為全台人口最多...

北市忠孝東路「一條道路、多個規定」 議員轟：難道要騎S型

中央推動機車平權，但北市議員李明賢指出，台北市光是一條忠孝東路，從中山北路到南港段，共被分成6塊，有的區段開放機車可行駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。