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扯！北市Youbike酒駕記點不到1年破2百件 卻無人被停權

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北北桃去年推出Youbike記點新制，取締件數暴增，但警方開罰207件酒駕，卻沒人被記點。記者林佳彣／攝影
北北桃去年推出Youbike記點新制，取締件數暴增，但警方開罰207件酒駕，卻沒人被記點。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安去年騎Youbike宣傳國際無車日，違規挨罰800元還被記點。北北桃推出Youbike記點新制，取締件數暴增，議員發現警方開罰207件酒駕，但交通局沒記點，等於無人遭停權，兩單位應建立跨機關通報機制，警方回應將請示警政署。

北市現有逾2.2萬輛Youbike，會員數約435萬人，蔣市府去年2月推出前30分鐘免費，該年租借次數較前年翻倍，高達6544萬次。同年7月起，北北桃共同推行YouBike違規記點制度，針對騎乘騎樓、闖紅燈、逆向行駛等行為，使用者1年內記點達3點將被停權14天、7點停權1年，酒駕或毒駕則停權2年。

議員汪志冰指出，記點新制上路至今年4月，交通局10個月累計取締違規3681件，較前年同期733件暴增5倍，與負責取締的交通助理員增至4人有關，最多違規為行駛騎樓或非人車共用人行道3616件、占98%；違規熱點集中古亭、忠孝復興及忠孝敦化等捷運站周邊。

另外，北市警局交通警察大隊同期取締自行車，包含Youbike790件在內共3674件，其中違規樣態第2名是酒駕572件，Youbike就有207件、占36%，卻沒人遭到停權。

汪志冰發現，警方與交通局有資訊整合問題，無法將酒駕違規列入記點，罰錢後照樣可借車，新制只做半套、形同虛設，淪為酒駕幫凶；她建議，兩單位應建立跨機關通報機制，共享違規數據，確保警方舉發案件能即時納入YouBike記點系統。

交通局長謝銘鴻回應，北北桃為提升全台正確騎乘自行車的文化，實施記點新制，交通助理員也從2人增至4名。酒駕是非常危險的駕駛行為，的確很多人不知道Youbike不可酒駕。

謝銘鴻說，礙於警政署規定，警方職權範圍沒辦法記車號，但可依道路交通管理處罰條例開罰。交通局將建議中央，容許警用PDA系統登記Youbike車號，「如果有這樣的助力，台北騎乘文化會更進步。」交大大隊長陳立祺坦言，北北基桃都會遇到此問題，將發函警政署請示。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市長蔣萬安去年騎Youbike宣傳國際無車日，違規挨罰800元還被記點。圖／取自蔣萬安IG
台北市長蔣萬安去年騎Youbike宣傳國際無車日，違規挨罰800元還被記點。圖／取自蔣萬安IG
北巿現有逾2.2萬輛Youbike，去年推出前30分鐘免費。記者林佳彣／攝影
北巿現有逾2.2萬輛Youbike，去年推出前30分鐘免費。記者林佳彣／攝影

酒駕 記點 YouBike

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