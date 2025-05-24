福隆沙雕藝術季登場 展出米奇、唐老鴨45座迪士尼主題沙雕

2025福隆國際沙雕藝術季邁入第18年，今年打造「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕展，今天起到至9月30日在福隆海水浴場登場，展期130天，15位國內外沙雕師打造出45座主題沙雕，有經典角色米奇、米妮、唐老鴨等，讓福隆沙灘化身金色童話王國。

福隆國際沙雕藝術季、福隆生活節今天上午聯合開幕活動，「優人神鼓」擔任開場表演，氣勢磅礡。交通部觀光署東北角管理處為推廣福隆觀光體驗，以福隆為核心，推出福隆生活節品牌活動，結合福隆國際沙雕藝術季，從自行車騎遊、主題音樂饗宴到在地商家的山海市集，帶領民眾深度體驗福隆的魅力。

交通部觀光署副署長黃荷婷、東北角管理處長游麗玉、福容連鎖飯店集團總經理楊正弘、福隆貝悅總經理戴瑞宏等參加開幕典禮。黃荷婷表示，福隆地區擁有福隆黃金沙灘美景，並規畫有完善舊草嶺環狀線自行車道，福隆生活節、福隆國際沙雕藝術季亦為福隆年度熱門活動，歡迎全國民眾可以搭乘火車至福隆，騎乘自行車感受福隆最道地的景點、特色海景咖啡廳。

今年有15位國內外沙雕師，合力打造出45座主題沙雕，其中以迪士尼為主題的作品就有40座，有經典角色與故事，如米奇、米妮、唐老鴨、「魔髮奇緣」、「星際寶貝」、「史迪奇」等的沙雕作品。