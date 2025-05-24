新北防災士1萬人占總人口0.25％ 議員：比例過低

台灣天災人禍不斷，加上近期三峽重大車禍，能夠參與救災與救護的防災士議題再起。新北市議員李倩萍指出，新北目前防災士僅1萬名左右，占總人口比例0.25％，明年目標要1萬5000人，卻只編列160萬訓練預算，質疑訓練成效，災難來臨恐難發揮效能。

台灣防災士概念來自日本「防災士機構」所訓練的防災士，一班民眾經過訓練且認證後，可「自助、共助、群體合作」，內政部2018年8月10日函頒「防災士培訓及認證管理要點」目前全國約有4萬人完成認證。

李倩萍說，近年氣候劇烈變化與人為災害頻傳，社區第一線的基礎救援能力至關重要，即便明年目標1萬5000人，仍只占總人口比例0.37%，仍遠低於理想水準，市府應提出中長期目標，朝向訓練人口1%的標準邁進，並強化各區里防災士分布均衡。

李倩萍也指出，可以發揮關鍵指揮、搶災作用的進階防災士僅7名，有非常大的努力空間，她也認為，應建立召回訓練與追蹤管理，避免防災士訓後即失聯。

消防局長陳崇岳指出，新北市今年底防災士能達到1.2萬，明年可達1.5萬，全國人數目前4萬多人，新北市已是全國第一。

陳崇岳說，新北每年編列約160萬、200萬預算，跟慈濟結合場地，目前包括市府首長、一般民眾與公職人員警消都有接受訓練，替代役、義消防宣姐妹也會納入。

新北市消防局表示，新北防災士協助災害防救工作主要搭配韌性社區運作為主，於颱風或重大地震開設災害應變中心期間，協助韌性社區進行整備、初期應變及災後環境清潔復原作業，以113年統計，凱米、康瑞、山陀兒颱風、0403地震及汛期計有5859人次防災士投入各階段工作。