孩子情緒管理家長怎麼做？ 心智科醫師：留意情緒背後所含訊息

林口長庚端午節前邀請兒童心智科醫師林俏汎，幫助家長認識兒童情緒發展，讓家長明白成長過程中，孩子接觸到的環境刺激愈來愈多，面對複雜的情緒反應時，該如何引導孩子表達情緒，並用正確的方式處理情緒。

林俏汎表示，兒童與青少年的情緒管理能力是心理健康的重要基礎，對學齡前幼兒而言，應從認識與表達情緒做起，透過繪本、圖卡與情境遊戲，引導他們說出感受，並學習冷靜技巧，如深呼吸與數數。學齡兒童可進一步學習自我控制與同理他人，運用「情緒紅綠燈」法或角色扮演，加強處理人際衝突的能力。

進入青少年階段後，面對課業、人際與自我認同壓力，情緒管理需強調覺察與思考調整，建議青少年透過寫情緒日記、運動、創作或與信任的大人傾訴，來釋放壓力與負面情緒，建立健康的人際界線與正向思考也至關重要。

林口長庚兒童內科部長朱世明關心孩童的心理健康，日前參加院方規畫的活動時，鼓勵孩子表達自己的感受，並提醒家長要留意孩子情緒背後所蘊含的訊息，協助孩子調節負向情緒，也可以整合學校、家庭與社區資源，共同培養孩子的情緒韌性與心理素質，打造更支持性的成長環境。