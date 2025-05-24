國家兒童未來館願景館今開幕 本館預計2030年完工

國家兒童未來館預計2030年完工，文化部在基地現址設置「願景館」，作為正式開館前與兒童及社會互動、溝通場域，今天啟用典禮，新北長侯友宜強調，會全力協助中央，在今年底前完成建照審查與都市計畫審議，盼明年能夠動工；行政院長卓榮泰則說，未來館落成後，不僅是新北市的兒童館，更是屬於全國的兒童館。

國家兒童未來館坐落板橋新板特區特專三用地，現況作為停車場使用，文化部規畫，國家兒童未來館除建物地上6層、地下4層，以學習、遊戲、成長的理念貫穿，打造融合都市與自然的兒童博物館。

今天願景館先行啟用，卓榮泰表示，「願景館小一點沒關係，未來的願景很大就好」，兒未館從前行政院長蘇貞昌拍板、立法院與新北市府等共同支持及協助下，計畫終於啟動，並將在2030年完工。

卓榮泰說，兒未館代表著國家對於兒童主體性及兒童公共參與，更往上走了一層樓，期許在完工前，兒未館能隨著社會的進展，如同火車般，停靠每個站，吸取各種經驗，一步一步的落實完成「是一個以國家力量建設的兒童未來館，期盼完工後，不只小朋友來，大人也要來，填補過去記憶的空白。」

文化部長李遠說，建築師伊東豊雄對於兒未館的設計，一直希望能夠加入兒童參與的部分，「兒童想要什麼，隨時把計畫給他，他就修正」，正因為這樣的理念，實在不想讓孩子們等待那麼久，文化部利用既有的建築，打造成願景館。

侯友宜表示，位在新北新板特區的這塊精華土地，能夠規畫成為國家兒童未來館受益最多的絕對是新北市民。兒未館同時扮演著繁榮地方的重要角色，「新北市政府絕對有責任把這裡做得更到位」，他們也建議可以建造空橋，連接大眾運輸與社區，新北市定會盡全力協助，盼兒未館明年可開工。