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北市忠孝東路「一條道路、多個規定」 議員轟：難道要騎S型

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市部分3線以上道路，仍有「禁行機車」限制。記者林澔一／攝影。報系資料照
北市部分3線以上道路，仍有「禁行機車」限制。記者林澔一／攝影。報系資料照

中央推動機車平權，但北市議員李明賢指出，台北市光是一條忠孝東路，從中山北路到南港段，共被分成6塊，有的區段開放機車可行駛內線、免強制待轉，有的路段卻完全禁止，形成「一條道路，多個規定」難道要機車騎士騎S型？交通局表示，會盡快檢討整個路段。

李明賢指出，北市忠孝西路經多個機車路權團體爭取開放行駛機車，但只限夜間時段，仍未逐步開放，而忠孝東路從3段到7段，則是只有部分區段開放機車行駛內線、免強制待轉「一條路切成這麼多塊」，機車騎士要先騎到內線，又繞出來，避免受罰。

他另舉例，忠孝東路6段靠近南港車站CityLink，原先會勘時，交通局同意塗銷內線禁行機車的標線，但道路銑鋪之後，標線又重新繪回去，還把責任推給廠商或業務交接疏失，這不是理由，對道路平權、機車路權，北市不能走回頭路。

李明賢說，從交通部前長王國材到現任部長陳世凱，都說3線道以上道路要逐步開放機車行駛內線，免強制待轉，台北市前柯市長到現在市長蔣萬安，也推動全市3車道以上開放機車免強制待轉，總共121處，在民國112年開放最多，但113年至今，開放非常少，僅個位數，他要求未來北市3線以上車道，機車免待轉的標誌牌，只能減少不能再增設。

北市交工處長張建華說，廠商的施工有違反合約規定，會依合約來處理；政策方面，北市會因地制宜來做，交通局持續在努力，政策不會變，過程中的一些細節仍有努力改善空間，會加強管控；交通局長謝銘鴻表示，道路平權大家都有共識，只要在安全情形下，會朝此方向來做。

另外，交工處工務科長林佳睿表示，考量北市市區部分路段臨停需求較高、大型車等公車停靠進出頻繁，或是專用道起迄端變換車道等因素干擾，採個案評估是否開放3車道以上道路內側開放機車通行，並一併檢討開放機車直接左轉。其中，忠孝東路6段及7段，今年已經取消內側禁行機車管制措施，目前正檢討取消機車二段式左轉的可行性。

車道 機車行 北市

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