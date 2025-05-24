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融合生態綠能打造亮點 值螢火蟲爆發期...平溪紫東社區限額入場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
紫東社區可欣賞到螢火蟲飛舞的美景。圖／秀大提供
紫東社區可欣賞到螢火蟲飛舞的美景。圖／秀大提供

金牌農村新北平溪紫東社區位於嶺腳車站附近，當地生態資源豐富，也是著名賞螢景點，考量賞螢環境安全，新北農業局協助社區改善環境，改善工程融入自然環境，打造安全舒適的賞螢環境。目前正值螢火蟲爆發期，新北市農業局推薦來紫東社體驗自然之美。

平溪區外移人口漸增，平溪國小東勢分班於2003年廢校。為留存社區共同回憶，由校友紫東社區發展協會理事長李明宏發起，藉由農村再生計畫，向教育局承租並逐年改善校區，改造後的廢校，不僅作為極危物種艷紅鹿子百合的復育據點，也是著名賞螢勝地。

農業局協助紫東社區改善環境，考量社區長者行走不易，因此設置抿石子螢火蟲入口意象地坪，不僅美觀也更加安全。河道新設固床工以穩定河床，採用砌排塊石工法取代傳統混凝土工法，提升河床結構穩定性，並導入微水力發電系統，使社區能自給電力。

另外在社區內的賞螢步道，因配合螢火蟲生活環境，步道週邊較為濕暗。因此，農業局設置碎石固結步道階梯與仿木欄杆，使得遊客賞螢能更加安全，同時整體景觀設計以融入自然環境為目標，保留原有的地形特性與植被，減少人為破壞，打造一個友善且具教育意義的綠色空間。

農業局表示，座落在平溪區嶺腳車站附近的紫東社區盛產蜂蜜、珠蔥及山藥，農產品質優良，紫東社區被山林環繞，林相豐富，水源豐沛純淨，孕育出多樣性的生態環境，尤其以蕨類植物與螢火蟲復育最具特色。

農業局提醒，為確保生態環境永續發展，社區實施限額申請賞螢制度，僅開放事先報名的民眾入場，以提供優質且永續的賞螢體驗。另有水苔球DIY體驗，相關農村再生社區活動皆可透過「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗活動」網站了解報名，或洽紫東社區發展協會總幹事潘俊青0938696209。

考量紫東社區長者行走不易，因此設置抿石子螢火蟲入口意象地坪。圖／新北市農業局提供
考量紫東社區長者行走不易，因此設置抿石子螢火蟲入口意象地坪。圖／新北市農業局提供
農業局設置碎石固結步道階梯與仿木欄杆，使得遊客賞螢能更加安全。圖／新北市農業局提供
農業局設置碎石固結步道階梯與仿木欄杆，使得遊客賞螢能更加安全。圖／新北市農業局提供

賞螢 螢火蟲復育

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