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打造鄰里共享休憩空間 蘆洲兒七公園完工26日啟用
新北蘆洲區民族路70巷轉角的兒七公園將於5月26日開放啟用，新北市工務局指出，園內設有體健設施與環狀步道，並融入可食地景與開放性滯洪綠地，不僅美化巷弄景觀，更提供居民日常散步、運動與放鬆身心的理想空間。
兒七公園位於蘆洲區民族路70巷轉角巷弄，原為閒置空地，考量周邊為高密度住宅區，戶外公共活動空間不足，工務局推動綠地活化，負責施工的新工處於年初展開開闢工程，打造結合休閒、運動與環境教育的社區型公園，為居民提供全新生活綠帶。
工務局長馮兆麟表示，兒七公園工程經費約455萬元，活化面積約640平方公尺，設計著重在體健空間及步道休憩路線，營造兼具功能性、舒適性的生活場域，同時為了提升基地排水能力，園區亦設置透保水設施，有效發揮滯洪效果。
新工處說明，園內設有簡易型體健設施，供居民日常活動與舒展筋骨使用，並預留可食地景空間，未來可結合社區推動簡易農藝與環境教育活動。步道採環狀設計，沿線種植細葉雪茄花、矮仙丹等常年開花灌木，並搭配苦楝、茄苳等喬木，不僅提供良好遮蔭，也帶來四季分明的視覺享受。
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