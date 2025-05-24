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三峽透天厝被燒精光 議員林金結媒合獅子會捐端午慰問金

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員林金結（左三）致贈慰問金給受災戶。記者李定宇／翻攝
新北市議員林金結（左三）致贈慰問金給受災戶。記者李定宇／翻攝

新北市三峽區大仁路一處民宅11日凌晨0時許發生火警，屋內一家三口驚險逃生，但屋內被燒得焦黑一片。昨新北市議員林金結、社會局、三峽區公所等在端午節前夕關懷受災戶劉先生，讓無力恢復家園的劉先生備感溫暖。

新北市三峽區大仁路民宅本月11日凌晨發生火警，現場3樓建物1樓冒出火舌，之後持續延燒到整棟起火，警消救出一對母子後，架梯劉男從3樓救出，所幸一家3口都平安，消防局調查發現起火點在一樓神明廳。

發生火警後第一時間社會局立即提供急難救助金、公所提供緊急安置、民生物資、代用餐券及協助租屋，但災後的劉先生佳里被燒得精光一無所有，無經濟能力收拾殘破燒壞的家園。

三峽公所表示，鳶山里長周文美得知劉男困境後，考量災後復原所需經費較高，請林金結及民間團體共同協助受災戶。端午節前夕林金結媒合獅子會現場給予關懷慰問暖金；社會局則提供租屋協助。公所知道劉先生煮熱食的需要，幫忙準備電鍋及料理包便利烹飪。讓受災戶感受溫馨端午節，重拾溫暖與被支持的感覺。

透天厝 端午節 火災 三峽

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