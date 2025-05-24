捷運文湖線屢異常 專家體檢

極端天氣頻傳，導致台北捷運文湖線屢受影響，前晚又因大雷雨無法自動駕駛，議員質疑為何這麼脆弱？北捷指出，會視瞬間大雨調整速限，加強防滑，並已增號誌長電纜隔離電驛，降低雷擊對號誌設備的衝擊。

文湖線在5月7日上班尖峰時受豪大雨影響，因異常警訊啟動列車自趨安全保護機制暫停於站間，處理過程約9分鐘，影響約1400名旅客；前晚北市大雷雨，列車又因號誌設備輸出入板受雷擊，一度無法自動駕駛。

北捷指出，即日起若遇到大雨、落雷天候，行控中心會視情況調降文湖線內湖路段的行駛速度至原速度75%，並派員隨車監控。

議員游淑慧昨質詢指出，淡水線和新北環狀線，以及台中綠線，也是高架，為何只有文湖線雷雨降速，號誌都沒有防雨設施嗎？還是這幾年以來，維護出問題，以致有強雨就要降速？

北捷總經理黃清信表示，受極端天氣影響，強降雨落雷對捷運系統有危害，像淡水線的高運量的鋼軌，碰到大雨也會降速。不同的是，文湖線是膠輪，和鋼輪的系統不太一樣，現在已經塗防滑的環氧樹脂金鋼砂維護。

北捷指出，本月21日邀專家體檢文湖線，未來將加強現有的TSIS及Metro PROMIS預警系統，強化文湖線電聯車、號誌及供電等系統設備潛在風險識別，在故障發生之前即適當處置。

北捷說，各區間列車保護號誌設備（RATP）已增設號誌長電纜隔離電驛，也重置文湖線號誌道旁訊號傳輸光纖模組。