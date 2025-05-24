新北高排碳車 擬限時限區禁行

為達成淨零碳排，新北市氣候變遷因應行動自治條例草案，研擬市府得指定路段、區域或時段限制「高排碳」車輛通行。議員憂心，弱勢族群無力換車，恐加劇階級差距。新北環保局表示，對弱勢戶會提供獎勵補助。

台北市淨零排放管理自治條例已規範市府得畫定低碳交通區，限制高排碳車輛通行，北市優先擴大推動空氣品質維護區，針對機車僅要完成定期排氣檢驗，且檢測費用民眾不用自費，對弱勢族群不會有造成困擾；對想配合更換使用電動機車的弱勢族群，環保局也有額外加碼補助。

新北氣候變遷因應行動自治條例草案在議會審議中，目前已在板橋、台北港周邊推動空氣品質維護區，限制未經檢驗燃油車進入，為促進淨零排放，自治條例研擬市府可指定路段、區域或時段，限制高排碳車輛通行。

市府目前已將八里區訂為淨零碳排示範區，也曾規畫在八里左岸觀光遊憩區試辦綠色交通示範區，禁止居民、電動運具、大眾運輸工具、自行車、行人以外的燃油車進入，但還要與地方討論，自治條例也將示範區納入希望法制化。

議員黃淑君指出，不能忘記能源貧窮族群可能無法負擔相關減碳成本，無力更換節能車輛，如無規畫配套，恐影響許多民眾出門權益。

新北環保局長程大維指出，推動綠色交通區域是希望減少私人運具，不是強制要民眾換車，對於能源弱勢戶也有提供許多獎勵措施，推動過程也會訂定階段性排除條款，除弱勢戶，相關產業也有配套辦法。

議員黃心華表示，過去空品淨區精神，是希望老舊汽柴油車限制進入校園周邊或人口密集區，但新法是不准高碳排車進入特定區域，可能導致繞路反讓廢氣增加，應該提出更具體的減碳成效說服民眾，避免立法與執行有太大落差。